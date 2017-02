Wieder Dreharbeiten auf der Ballermann Ranch

Mainzer TV-Produktion auf Informations- und Interviewtour bei den Engelhardts in Blockwinkel

Ballermann-Rancher Andre Engelhardt und Fred Weidler (Bildquelle: Monika Pohl)

(firmenpresse) - Jürgen Drews ehem. Medienberater, Fred Weidler, mit TV- und Radio-Team auf der Ballermann Ranch

Nicht nur in der Welt der Schlager-, Mallorca- und Ballermann-Partys (Ballermann Award) haben sich Annette und André Engelhardt als Inhaber von Deutschlands wohl bekanntester Eventmarke "Ballermann" einen Namen gemacht. Auch oder gerade in der Country- und Westernszene ist die Blockwinkeler BALLERMANN RANCH und deren Aktivitäten (Ballermann Country) viel beachtet. Dies mittlerweile auch nicht nur im Landkreis Diepholz, sondern auch in der internationalen Countryszene Österreichs und der Schweiz.

Nach RTL, NDR und Radio Bremen nun auch für den ehemaligen Medienberater von Jürgen Drews, Fred Weidler, mit seiner Mainzer TV-Produktion und einem befreundeten Radiosender aus der Oberpfalz (FeelGoodRadio) Grund genug, die weitläufige "Ballermann"-Pferderanch im Sulinger-Land in Niedersachsen zu besuchen. Fred Weidler war viele Jahre an der Seite der Schlagerikone Jürgen Drews als dessen Medienberater mitverantwortlich für die enorme Medienpräsens des "Königs von Mallorca" in den letzten Jahren. Als TV- und Videoproduzent begleitet Fred Weidler nach wie vor Stars und Sternchen in der Party- und Eventszene, frönt jedoch nunmehr auch vermehrt seiner heimlichen Leidenschaft, der Country Music (Kooperationen mit TRUCK STOP, CARL EMROY (USA), Jeffrey Backus u.v.a.). Mit seiner eigenen TV-Sendung "Fred Weidlers Country Corner" informiert der Mainzer TV-Produzent die internationale County- und Westernszene regelmäßig über Trends und News. In weiten Teilen Süd- u. Mitteldeutschlands, ganz besonders aber im benachbarten Ausland (Schweiz, Österreich) gehört "Fred Weidlers Country Corner" mit zu den beliebtesten Szenemagazinen.

Der Besuch der Blockwinkler "Ballermann Ranch" war - so Weidler - längst deshalb überfällig, weil hier nicht nur vorgegeben wird Cowboy zu sein, sondern weil die Engelhardts tatsächlich mit Ihrem Pferden, Eseln und Hunden das Westernfeeling leben.

Die Dreharbeiten und Interviews fanden sodann in den Pferdestallungen der Ballermann Ranch, der einzigartigen Reithalle mit den riesigen Wandgemälden sowie im Ranch-Büro statt, wobei (natürlich) das Quarterhorse "Ballermann Mitch" wieder einmal der Star der Aufnahmen war. Neben den obligatorischen "Ballermann Partythemen" lag der Interviewschwerpunkt mit André Engelhardt, dem Begründer der Partymarke "Ballermann" diesmal sowohl für die TV- als auch für die Radioproduktion auf dem Westernprojekt "Ballermann Country" (Tonträger, Pferdebücher, Westernpartys). Gerne standen die Engelhardts Fred Weidler und dem oberpfälzischen Radio-Redaktionschef Frank Bradl von FeelGoodRadio.net hier Rede und Antwort.

Es wird wohl nicht der letzte Besuch der Pfälzer-Medienexperten und TV-Leute auf der Ballermann Ranch im niedersächsischen Blockwinkel gewesen sein. Fred Weidler kündigte für den Sommer ein Wiederkommen an, nämlich dann, wenn es in Kooperation mit dem Country-Club Nienstedt heißt "Come to Ballermann Country!"





A. Engelhardt-Markenkonzepte GmbH: Verwaltung und wirtschaftliche Verwertung von eingetragenen Markenrechten und von sonstigen Kennzeichenrechten (z. B. Marken: Ballermann, Longhitter Golf u. a.). Entwicklung von Markenkonzepten und Markenideen; Realisierung von Markenprojekten.

A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

André Engelhardt

André Engelhardt

Blockwinkel 87

27251 Scholen

post(at)markenkonzepte.de

04245 3179970

http://www.markenkonzepte.de



Firma: A. Engelhardt Markenkonzepte GmbH

Ansprechpartner: Annette Engelhardt

Stadt: Scholen

Telefon: 04245-3179970





