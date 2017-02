Spitzengespräch von CDU und EKD/Gemeinsame Pressemitteilung der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) und der CDU Deutschlands

(ots) - Das Präsidium der CDU Deutschlands ist unter

Leitung der Vorsitzenden, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel, mit dem

Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) unter Leitung des

Ratsvorsitzenden, Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm, zu

einem Gespräch zusammengetroffen. Hauptthemen waren der Ausblick auf

das Jahr 2017 mit dem Reformationsjubiläum und dem G20-Gipfel in

Hamburg, Fragen der Integration, die Bedeutung des gesellschaftlichen

Zusammenhalts sowie die Zukunft Europas.



Für EKD und CDU ist das Reformationsjahr 2017 eine wichtige

Gelegenheit, stärker über die Botschaft des Evangeliums und die

Wichtigkeit des Glaubens für die Gesellschaft zu sprechen. Die

religiösen, kulturellen, gesellschaftlichen und politischen Folgen

des Wirken Martin Luthers würden die Weltgeschichte bis heute

mitprägen. Das Reformationsjubiläum sei auch eine Chance für die

Ökumene in Deutschland, machten die Vertreter der EKD deutlich.



Dem Zusammenhalt der Gesellschaft komme angesichts der

vielfältigen Herausforderungen eine große Bedeutung zu, waren sich

beide Seiten einig. Für die kommenden Jahre bleibe die Integration

der Flüchtlinge mit Bleiberecht eine zentrale Aufgabe. Die

Zivilgesellschaft und damit auch die Kirchen spielten durch ihr

großes Engagement eine wichtige Rolle für das Gelingen von

Integration. Daneben bleibe es eine dauernde Aufgabe, Fluchtursachen

insbesondere in Afrika wirksam zu bekämpfen. Hierbei sei auch die

Europäische Union stärker gefordert. Die Vertreter der EKD

unterstützten ausdrücklich die dialogisch auf die Zivilgesellschaft

ausgerichtete Agenda des G20-Treffens in Hamburg.



Das rund dreistündige Spitzengespräch im Berliner Haus der EKD

fand in vertrauensvoller, offener Atmosphäre statt. Der intensive

Austausch von Kirche und Politik sei von großer Bedeutung und solle



fortgesetzt werden.



Hintergrund:



Für das Präsidium der CDU nahmen an dem Gespräch teil:



Die CDU-Parteivorsitzende, Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel;

CDU-Generalsekretär Dr. Peter Tauber; die stellvertretende

Parteivorsitzende, Bundesministerin Dr. Ursula von der Leyen sowie

Schatzmeister Dr. Philipp Murmann; die Präsidiumsmitglieder

Karl-Josef Laumann, Bundesminister Dr. Wolfgang Schäuble sowie

Ministerpräsident Dr. Reiner Haseloff; zudem waren Bundesminister

Peter Altmaier und EAK-Geschäftsführer Christian Meißner zu Gast.



Für den Rat der EKD nahmen an dem Gespräch teil:



Landesbischof Prof. Dr. Heinrich Bedford-Strohm (Vorsitzender des

Rates der EKD), Dr. Irmgard Schwaetzer (Präses der Synode der EKD und

Mitglied des Rates der EKD); der Bevollmächtigte des Rates der EKD

bei der Bundesrepublik Deutschland und der Europäischen Union Dr.

Martin Dutzmann; die Ratsmitglieder Bischof Dr. Markus Dröge,

Bischöfin Kirsten Fehrs, Prof. Dr. Elisabeth Gräb-Schmidt, Kerstin

Griese, Prof. Dr. Jacob Joussen und Thomas Rachel.



Hinweis: Video- Statements zum Treffen unter

https://youtu.be/j2qppeFnLmg und https://youtu.be/sdFrOgfiqn8



Hannover / Berlin, 1. Februar 2017



Pressestelle der EKD



Carsten Splitt







Kommentare zur Pressemitteilung