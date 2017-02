Planon sponsert neue Publikation der IFMA Foundation

Erik Jaspers, David Karpook und Nancy Johnson Sanquist liefern

Beiträge zu "Work on the Move 2"



Planon, der weltweit führende Anbieter von Integrated Workplace

Management Systems (IWMS) (https://planonsoftware.com/de/neuigkeiten/

knowledge-center/glossar/iwms/?utm_source=Press-release&utm_medium=Pr

ess-release&utm_campaign=Press_Release_Work_on_the_move_2) und

Computer Aided Facility Management Software (CAFM), und die IFMA

Foundation haben eine neue Publikation mit dem Titel Work on the Move

2 herausgegeben, in der untersucht wird, wie Innovationen den

Work on the Move 2 (https://planonsoftware.com/de/anmelden/work-on

-the-move-2/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_ca

mpaign=Press_Release_Work_on_the_move_2) ist der Nachfolgeband der

erfolgreichen Publikation Work on the Move, die die IFMA Foundation

Diese zweite Auflage (https://planonsoftware.com/de/anmelden/work-

on-the-move-2/?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_

campaign=Press_Release_Work_on_the_move_2) umfasst

zukunftsorientierte Fallstudien aus der ganzen Welt und bietet

praktische Tools, die Experten aus dem Bereich Real Estate- und

Facility Management verwenden können, um Arbeitsplatz-Strategien in

die Praxis umzusetzen und deren Erfolg zu überprüfen. Erik Jaspers,

verantwortlich für Planons Strategie und Innovationen, hat das

Kapitel "Technologies Driving Smart Futures" und David Karpook, einer

der strategischen Business Consultants von Planon, das Kapitel "The

Real Estate Paradox: Options and Investments" verfasst. Nancy Johnson

Sanquist, Planons neue VP für Global Strategic Marketing, war

Mitherausgeberin des Buches und verfasste ebenfalls zwei Kapitel als

Co-Autorin: "The Building Digital Workplace" und "Moving Forward with



"Planon freut sich, Teil dieser neuen und bahnbrechenden

Publikation zu einem der wichtigsten Themen im Immobilien- und

Facility Management zu sein: dem Workplace. Wie kein anderes Thema

ist der Workplace Gegenstand kontinuierlicher Diskussionen und

Innovationen", so Pierre Guelen, CEO von Planon. "Wir sind überzeugt

davon, dass diese Publikation denjenigen eine große Hilfe sein wird,

die die Entwicklungen rund um den Workplace und die verschiedenen

Einflussfaktoren besser verstehen möchten."



Am 28. Februar 2017 um 15.00 MEZ können Sie an einem Webinar (http

://pages.planonsoftware.com/Webinar-Workonthemove2-theme-DE_3Registra

tion.html?utm_source=Press-release&utm_medium=Press-release&utm_campa

ign=Press_Release_Work_on_the_move_2) über Work on the Move 2

Über Planon



Mit über 30 Jahren Erfahrung im Bereich CAFM Software ist Planon

der weltweit führende Anbieter von Software für Organisationen die

ihre Arbeitsumgebung, die dazugehörigen Services und technischen

Betriebsmittel optimieren wollen. Planon liefert innovative

Softwarelösungen, bewährte Best Practices und professionelle

Dienstleistungen, die zur Steigerung von Produktivität und

Kosteneffizienz beitragen. Planon ist zudem vollständig nach GEFMA

444 zertifiziert und hat seine umfangreichen Lösungen bereits bei

mehr als 2.000 Kunden in Büros auf der ganzen Welt integriert. Um

mehr über die Planon CAFM Software zu erfahren, besuchen Sie bitte

planonsoftware.com oder folgen Sie uns auf Twitter (at)Planon_DE,

Stefan Drechsler

Stefan Drechsler

Stefan.drechsler(at)planonsoftware.com

+49 69 24450 3924



Frankfurt, Germany





