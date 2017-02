WARGITSCH & COMP. AG schließt Partnerschaft mit Scientrix

Pörnbach/Dublin, Februar 2017. Die WARGITSCH & COMP. AG, Transformationsdienstleister mit Sitz in Pörnbach bei Ingolstadt, gibt die Zusammenarbeit mit dem Softwareprovider Scientrix bekannt.

(firmenpresse) - Dr. Christoph Wargitsch, CEO der WARGITSCH & COMP. AG, beurteilt die Partnerschaft mit Scientrix als äußerst wichtigen Schritt, um seinen Kunden in Transformationsprojekten mit Scientrix ein intelligentes Werkzeug an die Hand geben zu können, welches über die Begrenztheit bestehender Methoden und Werkzeuge hinauszugehen vermag: „Diese Partnerschaft mit Scientrix bereichert unser bestehendes Leistungsportfolio im Bereich Transformation Tools außerordentlich. Denn es hilft unseren Kunden dabei, ihre Transformationsprojekte und -programme erfolgreich und nachhaltig umzusetzen, weil die entscheidenden Transformationstreiber Menschen, Organisation bzw. Prozesse sowie Technologie gleichermaßen Berücksichtigung finden. Im Vergleich zu anderen herkömmlichen Methoden und Tools wie beispielsweise der Balanced Scorecard, werden mit Scientrix tatsächlich Strategien in substanzielle Ergebnisse überführt, unabhängig von der Komplexität und Größe der Organisation oder des Transformationsumfangs. Und das Ergebnis ist letztendlich der Maßstab für den Erfolg eines Transformationsprojekts oder -programms.“



Als Transformationsdienstleister unterstützt die WARGITSCH & COMP. AG ihre Kunden bei der Operationalisierung von Transformationszielen (Think & Design) sowie bei der Implementierung des daraus resultierenden Transformationsprogramms. Neben Management und Consulting-Dienstleistungen im Rahmen von Transformation Partner Services bietet die WARGITSCH & COMP. AG darüber hinaus Basic und Advanced Transformation Trainings sowie Transformation Tools analoger und digitaler Art an, wie beispielsweise nun auch Scientrix.



Scientrix ist ein innovatives Konzept für die Formulierung einer Strategie und deren Umsetzung. Mit ihrer webbasierten Technologie ebnet Scientrix nicht nur einen klaren strategischen Weg, sondern stellt auch die Operationalisierung der strategischen Ziele und deren Messbarkeit sicher. Der ‚matrix-in-a-matrix’-Ansatz erlaubt die Einnahme verschiedenster Perspektiven und ermöglicht eine tiefe Granularität in der Strategieentwicklung, welche in einem innovativen und kooperativen Aktionsplan zur Umsetzung der strategischen Ziele mündet.



Manfred Muell, Scientrix CEO, erklärt dazu: „Die Scientrix Strategy MatrixTM ist eine innovative Denk-Architektur, die in der Lage ist, Überblick, Klarheit und Fokussierung zu schaffen und gleichzeitig Kreativität zu stimulieren und Komplexität zu reduzieren. Eingesetzt in den Transformationsprogrammen der Kunden von WARGITSCH & COMP. AG trägt Scientrix wesentlich dazu bei, dass Operationalisierung und Implementierung von Transformationsinitiativen gelingen, Verantwortlichkeiten klar geregelt sind, Steuerung vereinfacht und Kommunikation erleichtert wird.“

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Scientrix™ Holdings Ltd. mit Sitz in Dublin/Irland bietet eine einzigartige Denk-Architektur, die es Menschen und Organisationen ermöglicht, smarter zu denken, Querverbindungen herzustellen, sich schneller anzupassen und effektiver zu handeln. Scientrix nutzt die Variabilität der Matrix, um flexible, organische Denkstrukturen zu schaffen, die letztlich zu einer erhöhten organisatorischen Intelligenz führen. Konkretisiert ist dieser Ansatz in einer webbasierten, skalierbaren Lösung, die von jeder Person oder Organisation eingesetzt werden kann.



WARGITSCH & COMP. AG bietet weltweite Transformationsservices als Transformation Partner, mit Transformation Trainings und Tools – von Deutschland aus und mit ihrer Tochtergesellschaft Wargitsch Asia Pacific Pte. Ltd. in Singapur. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren besonders am Markt durch die Fähigkeit etabliert, maßgeschneiderte Lösungen für ihre global agierenden Konzernkunden zu erarbeiten und umzusetzen, die notwendig werden, wenn das „Standard-Berater-Werkzeug“ nicht mehr ausreicht, sondern Kreativität, Erfahrung und Intuition gefragt sind. Geleitet wird das 2008 gegründete Unternehmen von einer internationalen Führungsmannschaft bestehend aus erfahrenen ehemaligen Topmanagern mit langjähriger Führungserfahrung und bewandert in allen strategischen und operativen Managementaufgaben.



