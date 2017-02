Hochgenuss an der Algarve

(firmenpresse) - Gourmets aufgepasst: Nach der Premiere im Jahr 2013 findet die VILA VITA Parc hauseigene, internationale Gastronomie- und Weinmesse Fine Wines & Food Fair nun zum dritten Mal statt. Zwischen 15. und 20. Mai 2017 geben sich im Fünf-Sterne-Resort VILA VITA Parc an der portugiesischen Algarve über 30 renommierte Spitzenköche und weltweit führende Weinproduzenten die Ehre. An fünf kulinarischen Abenden kochen ausgewählte Küchenstars. Lokalmatador Hans Neuner, der österreichische Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Ocean, läutet jedes Dinner mit einem individuellen Gruß aus der Küche ein. Am Abend des 20. Mai bietet das kürzlich renovierte Clubhouse des Luxusresorts die perfekte Kulisse für die große Küchenparty. An den interaktiven Kochstationen kosten die Gäste exquisite Vorspeisen, feine Hauptgerichte und überraschende Dessert-Kompositionen. Für die perfekte Weinbegleitung sorgen die teilnehmenden Top-Winzer mit Verkostungen. Die fünf exklusiven kulinarischen Abende kosten von 300 bis 380 Euro pro Person inklusive Aperitif, Fünf-Gang-Menü und passender Weinbegleitung. Für 275 Euro nehmen Feinschmecker an der großen Küchenparty teil. Eine Übernachtung kann ab 340 Euro für zwei Personen im Doppelzimmer hinzu gebucht werden. Reservierungen sind telefonisch unter +351 282 310 161 oder per E-Mail an reservas(at)vilavitaparc.com möglich. Weitere Informationen zum Hotel und zu den Gourmetveranstaltungen finden sich unter www.vilavitaparc.com und www.finewinesfoodfair.com. Die Fine Wines & Food Fair findet alle zwei Jahre statt; das nächste Mal im Jahr 2019.



Hans Neuner, seit rund zehn Jahren Küchenchef des Zwei-Sterne-Restaurants Ocean, begrüßt während der kulinarischen Woche hochkarätige Kollegen im VILA VITA Parc. Für eine schmackhafte Mischung sorgen bekannte Namen wie Klaus Erfort, Drei-Sterne-Koch im GästeHaus in Saarbrücken, Eckart Witzigmann, mit drei Michelin-Sternen dekorierter Chef des Ikarus im Hangar 7 in Salzburg oder Tanja Grandits, Zwei-Sterne-Gastronomin aus dem Restaurant Stucki in Basel.





Die fünf kulinarischen Abende stehen jeweils unter einem eigenen Motto. Zu den Speisefolgen in fünf Gängen werden jeweils ausgesuchte Weine gereicht. Am 20. Mai 2017 begrüßen der österreichische Gastgeber Hoteldirektor Kurt Gillig und Küchenchef Hans Neuner hochkarätige Kochkünstler und Weinpartner aus Portugal, Deutschland, Österreich, Italien, Spanien, Frankreich und Großbritannien. Während die anwesenden Kochkünstler ihre Lieblingskreationen präsentieren erwartet die Gäste Showküche vom Feinsten. Edle Tropfen, unter anderem von den VILA VITA eigenen Weingütern Herdade dos Grous im Alentejo und dem deutschen „Weingut am Nil“, runden das Gastro-Erlebnis ab.



•15. Mai 2017 – Bordeaux Imperial unter anderem mit dem Schweizer

Weinexperten René Gabriel im Restaurant Atlantico

•16. Mai 2017 – Grand Swiss Stars Dinner im Ocean

•17. Mai 2017 – Austrian Young Stars im Ocean

•18. Mai 2017 – VILA VITA All Star Dinner im Atlantico

•19. Mai 2017 – Spanish Star Night Dinner im Ocean

•20. Mai 2017 – Küchenparty im VILA VITA Clubhouse







