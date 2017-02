Das neue Vistano-Portal – Ab jetzt alles unter einem Dach

Frankfurt am Main, 01.02.2017 – Vistano hat renoviert und sich dabei nicht nur einen modernen Anstrich verpasst, sondern gleichzeitig die fünf Beratungsbereiche mit neuen Funktionalitäten auf einer neuen Website vereint.

(firmenpresse) - Insgesamt schlichter, aufgeräumter und benutzerfreundlicher sorgt das Beratungsportal auf Vistano.com für einen frischen und attraktiven Auftritt. Durch neue Funktionen und einer anwenderfreundlichen Oberfläche ist die neue Website von Vistano sowohl für Berater als auch für Ratsuchende ein großer Gewinn. Hier wurde das Beste der altbekannten Website mit unterschiedlichsten Neuerungen zusammengeführt, um ein modernes und noch besseres Angebot zur Verfügung zu stellen.



Altbewährtes bleibt bestehen



Obwohl die neue Website von Vistano viel Neues bereitstellt, bleiben die beliebten Funktionen der ehemaligen Seite bestehen. Die einfach zu bedienende Oberfläche macht es dabei sowohl Bestands- als auch Neukunden leicht, sich auf der Seite zurechtzufinden. So überzeugt Vistano durch traditionelle Anwendungen gepaart mit modernsten Web-Features in gewohnt hoher Qualität.



Es kommt zusammen, was zusammen gehört



Im Fokus des Relaunchs stand außerdem die Zusammenführung der verschiedenen Beratungsbereiche Psychologie, Gesundheit, Ernährung, Tierheilkunde und spirituelle Lebensberatung. Vorher aufgeteilt auf fünf einzelne Websites, wurde das Angebot im Zuge der Modernisierung auf Vistano.com vereint. Eine übersichtliche Navigation ermöglicht dem Kunden hier nicht nur den gewohnt sicheren und schnellen Kontakt zu Experten in allen genannten Bereichen: Dank einer unkomplizierten Menügestaltung wird in Sekundenschnelle das passende Angebot gefunden, wobei sie von optimierten Such- und Filterfunktionen unterstützt werden.



Für Vistano steht der Mensch im Vordergrund. Dieser soll durch die neu gestaltete und komplett überarbeitete Website bei seiner Suche nach der optimalen ganzheitlichen Beratung unterstützt werden. Das neue Design ist klar und gut strukturiert, sodass der Fokus auf dem Inhalt und der Beratung liegt.



Informativer Inhalt mit ansprechendem Layout



Technisch auf dem neusten Stand, unter anderem in Responsive Design, ist das Portal natürlich auch auf allen mobilen Endgeräten optimal nutzbar. Darüber hinaus finden sich auch diverse neue Inhalte auf der attraktiven Website von Vistano. So werden die Kunden umfangreich über alles Wissenswerte aus den verschiedenen Beratungsbereichen informiert. Diese Informationen sind wie gewohnt sowohl als Vorabinformationen vor den Beratungen als, auch für weiterreichendes Wissen abrufbar. Alle bereits bekannten Texte stehen selbstverständlich auf der neuen Website zur Verfügung und werden täglich um neue interessante Themen erweitert.





Die umfangreichen Veränderungen der Vistano Website bringen einen frischen Wind mit sich, der das Angebot und die gleichbleibend hohe Qualität der Beratungen zusätzlich unterstreicht. Sie kennen Vistano bisher nicht und möchten sich von der neuen, attraktiv gestalteten Website selbst überzeugen? Oder sind Sie bereits Kunde von Vistano und interessiert an den neuen Features? Dann finden Sie Vistano ab sofort unter https://vistano.com.







http://vistano.com



Was ist Vistano?



Vistano ist ein online Beratungsportal und wird von der isee newmedia GmbH betrieben. Das von den Gründern Marc Bläsing und Rene Kinkel betriebene Portal bietet ein umfassendes Beratungsangebot für die Bereiche spirituelle Lebensberatung, Ernährung, Tierheilkunde, Psychologie & Therapie und Gesundheit. Vistano wurde im Jahr 2003 gegründet und ist in Deutschland, Österreich und der Schweiz aktiv. Der Firmensitz befindet sich in Frankfurt am Main.



Weitere Informationen erhalten Sie auf https://vistano.com.



Sie können sich auch jederzeit bei unserem Service-Center unter der kostenfreien Rufnummer 0800-8478266 informieren.



isee newmedia GmbH

Laura Behm

isee newmedia GmbH

Bechtenwaldstr. 5

65931 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 34409200

https://vistano.com



Laura Behm

isee newmedia GmbH

Bechtenwaldstr. 5

65931 Frankfurt am Main

Telefon: +49 (0)69 34409200

https://vistano.com



