Hakan Citak im Interview mit der AIZ - Das Immobilienmagazin - Immobilienverband Deutschland IVD

Welche Strategien bringen kleinere Maklerfirmen ganz nach vorne? Ein Kölner Immobilienmakler auf Erfolgskurs.

Hakan Citak im Interview mit der AIZ - Das Immobilienmagazin Immobilienverband IVD

(firmenpresse) - Hakan Citak, der kluge Kopf des renommierten Kölner Unternehmens Citak Immobilien, plaudert in einem Interview mit der AIZ - dem Immobilienmagazin des IVD aus dem Profi-Kästchen:



Makler gibt es wie Sand am Meer, der Berufsstand kämpft gegen ein schlechtes Image durch Möchte-gerne-Vermittler und die Konkurrenz schläft nicht. Sich mit diesen Voraussetzungen am Markt zu behaupten, scheint schwer. Unmöglich ist es aber nicht, wenn ein stimmiges Rundum-Marketing sowohl on- als auch offline die Strategie bestimmt - und der Kunde im Mittelpunkt der Dienstleistung steht. Wie genau stellt sich das in der Praxis dar?



Wichtig ist zunächst einmal die klare Positionierung. Viele Kleinunternehmer tanzen auf überregionalen Hochzeiten und verzetteln sich damit. Aber, so Hakan Citak, auch hier gilt: Weniger ist mehr. Sein Unternehmen war bis Ende 2015 im gesamten Kölner Raum tätig. Er erkannte jedoch den Denkfehler nach eingehender Analyse des Marktes sowie der Zielgruppe und seitdem konzentrieren er und sein Team sich ausschließlich auf den Kölner Norden - eine Planänderung, die sich bewährt hat, da das Umsatzpotential nun voll ausgeschöpft werden kann.



Apropos Zielgruppe



Auch sie sollte eindeutig definiert werden. Citak Immobilien hat sich beispielsweise hauptsächlich auf Verkäufer und Vermieter ausgerichtet und kann deren Belange so zu 100 Prozent bedienen. Bei einem Zuviel an unterschiedlichen Wünschen und Vorstellungen wäre dies nicht möglich.



Diese Fokussierung auf wenige Hauptzielgruppen spiegelt sich idealerweise auf der Website wider. Und mit dieser steht und fällt heutzutage der Unternehmensauftritt, weiß Hakan Citak aus langjähriger Erfahrung. Sie ist die persönlichste Visitenkarte und erreicht die Menschen genau dann, wenn diese sich punktgenau in ihren Bedürfnissen abgeholt fühlen und einen individuellen Mehrwert aus den Inhalten der Homepage ziehen können.





Das Online-Credo: anschauliche Informationen und nützliche Hilfestellungen

Diese finden die Besucher und damit potentiellen Auftraggeber in downloadbaren Checklisten, Ratgebern, Käufer- und Mieterfindern, regelmäßigen Blogartikeln, Marktberichten, Stadtteilinformationen mit Bildergalerien und Stadtteilvideos. Hakan Citak sagt über seine derart neu gestaltete Website: "Es geht vor allem darum, ein vollständiges Bild zu zeichnen und das Lebensgefühl unseres lokalen Marktes zu vermitteln." Das Ergebnis spricht für sich: Das Kölner Maklerunternehmen generiert über die bedienerfreundliche Homepage die Hälfte seiner Aufträge.

Passgenaues Marketing durch Gebietsanalyse

Die Kerngebiete sollten stimmig beworben werden. Hakan Citak setzt dabei auf Werbebanner, Fahrradständerwerbung, regelmäßige Flyer-Aktionen und Verkaufsschilder am Objekt. Aber auch auf den Social-Media-Kanälen wie Instagram, Pinterest, Facebook und YouTube macht das beliebte Unternehmen werbewirksam und sympathisch auf sich aufmerksam. Das Ziel ist es, die Kunden nicht nur zufrieden zu stellen, sondern vielmehr positiv zu überraschen.



Lieber klein und konsequent als groß und inkonsequent



Abschließend rät Hakan Citak Kleinunternehmern, nicht alles auf einmal umzusetzen, sondern sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. "Man überschätzt, was man an einem Tag schafft und unterschätzt, was man in einem Jahr schaffen kann."









Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.citak-immobilien.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:





Dies ist eine Pressemitteilung von

Citak Immobilien e.K.

Leseranfragen:

Yorckstraße 12, 50733 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.02.2017 - 14:10

Sprache: Deutsch

News-ID 1451036

Anzahl Zeichen: 3717

Kontakt-Informationen:

Firma: Citak Immobilien e.K.

Ansprechpartner: M.Eng. Dipl.-Ing. Hakan Citak

Stadt: Köln

Telefon: 0221-29887120



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.