Betriebsrenten: Verwaltungsaufwand senken, Rendite erhöhen

Aon Hewitt hat Umsetzbarkeit europäischer Pensionsfonds geprüft

(firmenpresse) - "Viele europaweit tätige Unternehmen können mit einem zentralen europaweiten Pensionsfonds erheblichen Verwaltungs- und Kontrollaufwand einsparen", stellt Aon Hewitt Geschäftsführer Fred Marchlewski fest. Das Unternehmen hat die Umsetzbarkeit so genannter Pan European Pension Funds geprüft und erste Beispiele in die Praxis umgesetzt. "Die administrativen Hürden sind bei weitem nicht so hoch wie viele annehmen", ergänzt Marchlewski.

Bereits 2003 wurde auf europäischer Ebene die Möglichkeit geschaffen, Betriebsrenten europaweit über einen einzigen Pensionsfonds abzuwickeln. Für die Arbeitnehmer gelten dabei weiterhin die nationalen arbeitsrechtlichen Regelungen in den einzelnen Ländern. Auch die gewohnte Insolvenzsicherung über den Pensionssicherungsverein bleibt erhalten.

"Durch die Zentralisierung wird es erheblich einfacher, die internationale Altersversorgung zu steuern und zu überwachen", berichtet Florian Burg. Er ist bei Aon Hewitt verantwortlich für internationale Themen der betrieblichen Altersversorgung. "So ist nicht eine Vielzahl kleiner Pensionseinrichtungen in mehreren Ländern zu überwachen, sondern nur ein einzelnes Vehikel", beschreibt er die wesentlichen Vorteile des zentralen Fonds.

Ist der europäische Pensionsfonds einmal eingerichtet, ist nur noch die Aufsichtsbehörde des Landes zuständig, in dem der Fonds seinen Sitz hat. Erheblich einfacher wird dadurch der Umgang mit regulatorischen Anforderungen, die bisher in den Ländern sehr unterschiedlich ausfallen.

Bei der Kapitalanlage fallen durch das höhere Volumen des zentralen Fonds die Verwaltungskosten oft niedriger aus - das verbessert die Rendite. Das macht sich vor allem dann bemerkbar, wenn die Kapitalanlage kleiner Pläne mit der von großvolumigen Plänen zusammengelegt wird.

Aon Hewitt hat im Ausland bereits einige Unternehmen bei der Umsetzung begleitet. Infolge einer aktuellen Analyse kommen die Berater zu dem Schluss, dass das auch für deutsche Pensionspläne durchführbar ist. Zudem sind die Experten der Überzeugung, dass sich dieser Weg nicht nur bei Großunternehmen lohnt. "Für international tätige Mittelständler gibt es inzwischen die ersten überbetrieblichen Fonds", erklärt Marchlewski. Diese Entwicklung eröffne große Chancen, die auch den Arbeitnehmern zugute kommen würden.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.aonhewitt.com



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Aon Hewitt

Aon Hewitt ist weltweit einer der führenden Berater und Dienstleister im Bereich Human Resources. Das Unternehmen ermöglicht Kunden eine bessere Sicherung ihrer Zukunftsfähigkeit durch vielfältige und umfassende Vorsorge-, Talent- und Gesundheitslösungen. In Deutschland wird ein breites Spektrum an Lösungen mit den Schwerpunkten Betriebliche Altersversorgung, Vergütung und Talentmanagement angeboten. Weltweit ist Aon Hewitt mit fast 34.000 Mitarbeitern in 90 Ländern vertreten. In Deutschland arbeiten etwa 450 Mitarbeiter an den Standorten Hamburg, Mülheim an der Ruhr, München, Stuttgart, Wiesbaden. Weitere Informationen zu Aon Hewitt finden Sie unter www.aonhewitt.de.



Über Aon

Aon ist ein führender globaler Anbieter für Risikomanagement, Versicherungs- und Rückversicherungsmakler sowie Berater und Dienstleister für Human Resources Lösungen und Outsourcing-Services. Weltweit arbeiten für Aon mehr als 72.000 Mitarbeiter in über 120 Ländern. Weitere Informationen zu Aon finden Sie unter www.aon.com.

Unter www.aon.com/manutd können Sie sich zudem über die globale Partnerschaft zwischen Aon und Manchester United informieren.

Dies ist eine Pressemitteilung von

Aon Hewitt GmbH

PresseKontakt / Agentur:

ECCO Düsseldorf/EC Public Relations GmbH

Lutz Cleffmann

Heinrichstr. 73

40239 Düsseldorf

lutz.cleffmann(at)ecco-duesseldorf.de

0211 23944921

http://www.ecco-duesseldorf.de



Datum: 01.02.2017 - 15:00

Sprache: Deutsch

News-ID 1451070

Anzahl Zeichen: 2500

Kontakt-Informationen:

Firma: Aon Hewitt GmbH

Ansprechpartner: Michael Krüger

Stadt: Mülheim a.d. Ruhr

Telefon: +49 208 70062658





Diese Pressemitteilung wurde bisher 83 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung