Bayern ist Modellland gelebter Integration in Deutschland / Studie der Hanns-Seidel-Stiftung zur Partizipation und Integration von Migranten (FOTO)

(ots) -

Migranten in Bayern fühlen sich persönlich gut integriert, sind

als Gruppen nicht radikalisiert und sehen sich als Teil der

Gesellschaft. Dies sind grundlegende Ergebnisse einer

Repräsentativstudie, die Data4U im Auftrag der Hanns-Seidel-Stiftung

durchgeführt hat. Die Studie ist der erste umfassende Bericht zum

Stand der Integration und politischen Partizipation von Migranten (1.

und 2. Generation) in Bayern.



Die Integration von Migranten in Bayern befindet sich auf einem

bemerkenswert hohen Niveau. Die überwiegende Mehrheit der Befragten

fühlt sich hier sehr wohl, ist mit Wohnumfeld, Beruf,

Zukunftsperspektiven sowie der herrschenden Lebensqualität überaus

zufrieden und kommt mit Nachbarn und Kollegen ausgesprochen gut

zurecht. Jeder Zweite (51%) gibt an, die deutsche Sprache nahezu

perfekt zu beherrschen, ein weiteres Drittel (30%) verfügt nach

eigener Einschätzung über ausreichende oder befriedigende

Deutschkenntnisse.



Besonders gut integriert und zufrieden mit ihrem Leben in Bayern

fühlen sich die Migranten aus den Nachfolgestaaten des ehemaligen

Jugoslawien. Sie erreichen auf dem Integration-Lebensqualität-Index

einen Wert von 84 von 100 möglichen Punkten und bewegen sich damit

nahe an der Grenze zur "perfekten" Integration. Die größte Distanz

zum Leben in Bayern wurde - trotz zahlreicher positiver Aspekte - bei

türkeistämmigen Migranten ermittelt (67 von 100 Punkten).

Türkeistämmige weisen laut der Studie die höchste Rückkehrabsicht

sowie die engste Anbindung ans Mutterland auf und beteiligen sich

häufig noch an Wahlen im Herkunftsland.



Eine Radikalisierung konnten die Meinungsforscher nicht

feststellen: 38% der Migranten tendieren zur politischen Mitte, der

linke Flügel misst 16%, der rechte Flügel 12%. Über ein vollständiges

Wahlrecht in Deutschland verfügen 44% der Migranten, wobei jeder



Vierte trotz Wahlrecht bislang auf eine Teilnahme verzichtet hat.



Bei der Sonntagfrage (Landtagswahlen) würden unter Migranten die

CSU mit 46% und die SPD mit 26% die mit Abstand größten Stimmanteile

erzielen. Es folgen DIE LINKE (9%), DIE GRÜNEN (8%) sowie die AfD

(6%). Alle weiteren Parteien scheitern bei den Migranten an der

5-Prozent-Hürde.



Fast die Hälfte (45%) besitzen die deutsche Staatsbürgerschaft,

30% eine doppelte Staatsbürgerschaft. Nur 4% der Türkeistämmigen

haben den Doppelpass. Bei der Religion bekennen sich 53% als

Christen, 23% als Muslime und 20% gehören keiner

Religionsgemeinschaft an.



Unter dem Strich darf Bayern - bis zum Beweis des Gegenteils - als

Modellland der gelebten Integration in Deutschland betrachtet werden.



"Nach 25jähriger Erfahrung als Migrationsforscher hätte ich ein

derart positives Ergebnis zum Stand der Integration in Bayern kaum

für möglich gehalten." erklärt Joachim Schulte, Geschäftsführer und

Studienleiter bei der Data4U. "Der Schlüssel für diese überaus

positive Entwicklung wird wohl in der ländlich geprägten Struktur des

Freistaates zu finden sein. 70 Prozent der Zuwanderer leben in

kleineren Städten und Gemeinden. Dies verhindert eine

integrationshemmende Ghettoisierung und Isolation, wie man sie in

vielen Großstädten sonst oft vorfindet. Das Zusammenleben in

kleineren Gemeinden fördert Kommunikation, gute Nachbarschaft und

damit gegenseitiges Verständnis und die Integration." Für Ursula

Männle, Vorsitzende der Hanns-Seidel-Stiftung, bringen die Ergebnisse

neue Impulse für Politik und Gesellschaft: "Wir waren selbst

überrascht über die hohe Akzeptanz des politischen Systems und der

politischen Parteien durch Migranten. Es zeigt sich, dass die

Integration in Bayern gut gelingen kann. Das gibt Zuversicht für die

aktuellen Herausforderungen bei der Integration neuer Mitbürger!"



Die Meinungsforscher fanden noch ein bemerkenswertes Ergebnis

heraus: Bei Sportwettkämpfen, z.B. Fußballländerspielen, schlägt das

Herz der Migranten offenbar weiter für die alte Heimat: 52% drücken

den Sportlern aus dem Herkunftsland die Daumen, nur 11% für

Deutschland, aber immerhin 23% beiden!



Das Institut Data4U befragte telefonisch im Auftrag der CSU-nahen

Hanns-Seidel-Stiftung im Zeitraum November/Dezember 2016 in Bayern

2.042 Migranten ab 18 Jahren (1. und 2. Generation).



Weitere Ergebnisse der Studie und Tabellen im Internet unter

www.hss.de .







