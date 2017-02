RTL II zeigt die sechste Staffel der Kultserie "Game Of Thrones" und die erste Staffel "Fear the Walking Dead" als deutsche Free-TV-Premiere (FOTO)

Start 11. März, um 20:15 Uhr mit "Game of Thrones" - Staffel VI



- Ab 22:20 Uhr startet die erste Staffel "Fear the Walking Dead"

- Alle Folgen eine Woche lang kostenlos auf www.tvnow.de verfügbar



Mit "Game Of Thrones" - Staffel VI und der ersten Staffel von

"Fear the Walking Dead" gehen am 11. März gleich zwei

Serien-Highlights als deutsche Free-TV-Premiere bei RTL II auf

Sendung. Bei "Game of Thrones" geht es nach dramatischen

Geschehnissen am Ende der fünften Staffel, wie der hinterhältigen

Bluttat an Jon Schnee, Daenerys' Entführung durch die Dothraki und

Cerseis Gang der Schande, packend weiter. Die einen wollen blutige

Rache an ihren Peinigern nehmen, die anderen werden hinterhältig um

ihre Positionen gebracht. Neue Bündnisse werden geschlossen und man

zieht in den Krieg um Ehre und Gerechtigkeit. Sowohl im Osten und

Westen als auch im Norden und Süden kommt es zu Machtwechseln. Wer

wird dieses Mal überleben und wer kommt dem Platz auf dem Eisernen

Thron einen Schritt näher?



Mit "Fear the Walking Dead" schafft Comic-Autor und Schöpfer der

Zombie-Hitserie "The Walking Dead" Robert Kirkman ein spannendes

Spin-Off der Erfolgsserie.



Highschool-Vertrauenslehrerin Madison Clark und Englischlehrer

Travis Manawa haben sich mühsam ein bisschen Stabilität und Alltag

innerhalb ihrer Patchwork-Familie aufgebaut. Trotz einigen Problemen

innerhalb der Familie, haben sich alle ganz gut miteinander

arrangiert. Doch plötzlich droht der Ausbruch einer mysteriösen

Epidemie und die Gesellschaft beginnt auseinanderzubrechen. Die

lebenden Toten ergreifen Besitz von Los Angeles und das Militär

übernimmt den Kampf gegen die Seuche. Dabei breiten sich Gewalt und

Zerstörung immer weiter aus, was zu Unruhen in der Bevölkerung führt.

Für die Patchwork-Familie steht fest: Sie müssen die Stadt verlassen.



Eine ausweglose Flucht beginnt. Eine Flucht, die jeden an seine

Grenzen treibt...



"Game Of Thrones":

Free-TV-Premiere der sechsten Staffel am Samstag, den 11. März 2017,

ab 20:15 Uhr bei RTL II.



"Fear the Walking Dead":

Free-TV-Premiere der ersten Staffel am Samstag, den 11. März 2017, ab

22.20 Uhr bei RTL II.







