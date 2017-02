Prunkspiere 'Perlenkette' von LANDGEFÜHL(R)

(firmenpresse) - Die schwachwachsende Prunkspiere 'Perlenkette' (Exochorda) von LANDGEFÜHL® macht ihrem Namen alle Ehre: Das edle Gehölz steht im Mai in voller, weißer Blütenpracht und zieht die Blicke auf sich. Schon im Aufblühen ab Anfang Mai bieten die unzähligen, weißen Knospen ein malerisches Bild: Wie Perlen auf einer Kette aufgereiht wirken die langen Blütenrispen. Zur anschließenden, recht langen Blütezeit im Mai und Juni ist der komplette Strauch mit zahlreichen, leicht duftenden Blüten übersät. Die Landgefühl-Gärtnerin Jana Kurniawan ist jedes Jahr aufs Neue begeistert von ihrer Prunkspiere: "Solch ein rein weißes Blütenkleid ist in der Pflanzenwelt eine absolute Rarität."

Die elegant überhängenden Zweige sind nicht nur im Garten auffällig. Besonders an Mauern oder am Gartenzaun gepflanzt, wirkt die Pflanze sehr dekorativ und filigran. Das winterharte Ziergehölz hat einen sehr schönen Wuchs und erreicht nach 20 Jahren eine maximale Höhe von nur 2,5 Metern. Und wem selbst das zu hoch ist, der kann den Strauch kräftig zurück schneiden.

Die strahlend weißen Blüten lassen sich schön mit zeitig blühenden Wildrosen in Rosa kombinieren. Auch mit fliederfarbenen Syringa gepflanzt ergibt sich ein harmonisches Farbspiel. Als Unterpflanzung im Beet eignen sich außerdem Tulpen und Zierlauch, die einen Kontrast zu den weißen Perlen im Aufblühen bieten. Die Prunkspiere 'Perlenkette' eignet sich auch als üppiger Blumenstrauß mit Syringa, Tulpen & Co. sehr gut für die ländliche Floristik.

Name:Prunkspiere 'Perlenkette'

Botanischer Name:Exochorda

Standort:sonnig-halbschattig

Winterhärte:sehr gut

Blätter:grün, elliptisch

Blütenfarbe:weiß

Blütezeit:Mai

Höhe:250-300 cm

Nutzung:Gartenhighlight, dekorativ einsetzbar, Kleingartenstrauch, Floristik, kübelgeeignet



