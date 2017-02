Gratis-Webinar: Mehr Reisekosten abrechnen als auswärtiger Anwalt

Im kostenlosen Webinar mit Rechtsanwalt und Gebührenexperte Norbert Schneider erfahren Sie, wie Sie Ihre Reisekosten ab sofort einfach, schnell und in optimaler Höhe erstattet bekommen.

Rechtsanwalt und Gebührenexperte Norbert Schneider

(firmenpresse) - Viele Anwälte meinen, dass ihr Mandant keinen Anspruch auf Reisekostenerstattung habe, wenn er einen auswärtigen Anwalt beauftragt oder gar einen Anwalt aus einem anderen Gerichtsbezirk. Das stimmt so nicht. Auch bei PKH- und VKH-Beiordnungen besteht vielfach der Irrtum, Reisekosten würden von der Landeskasse nicht übernommen. Aufgrund dieser Irrtümer und der mangelnden Kenntnis einerseits bei der Kostenerstattung und andererseits des PKH- und VKH-Rechts werden vielfach Reisekosten zum Teil in erheblicher Höhe verschenkt.



Die Berechnung der erstattungsfähigen Reisekosten ist jedoch kompliziert und zeitaufwendig - bis jetzt! Im kostenlosen Webinar mit Gebührenexperte Norbert Schneider, lernen Sie alles, was es bei der Abrechnung von Reisekosten zu beachten gibt.





Das Webinar umfasst:

- Darstellung der Rechtslage bei der Kostenerstattung

- richtige Beiordnung und anschließende Abrechnung mit der Landeskasse

- Formulierungen und Erläuterungen, um Ansprüche geltend zu machen

- Einsatz der Entfernungstabellen zur Reisekostenabrechnung



Datum:Donnerstag, 09.03.2017

Uhrzeit:18:00 - 18:45 Uhr

Preis: gratis

Anmeldung: www.anwaltswebinare.de



Referent RA Norbert Schneider

Norbert Schneider hat u.a. im Deutschen Anwaltverlag zahlreiche Werke zum RVG veröffentlicht. Er gibt sein Know-how in etlichen Praktikerseminaren weiter und ist Mitglied des DAV-Ausschusses "RVG und Gerichtskosten".





