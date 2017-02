Gratis-eBroschüre erschienen: Die Wahl der richtigen Krankenversicherung für Steuerberater

Die eBroschüre "Die Wahl der richtigen Krankanversicherung für Steuerberater" dient als kompakter Ratgeber für Steuerberater in allen Beschäftigungsverhältnissen.

(firmenpresse) - Bei der Wahl der Krankenversicherung müssen sich Steuerberater mit einer Fülle an Fragen auseinandersetzen: Worauf sollten Angestellte, worauf Selbstständige achten? Wann macht die private Krankenversicherung Sinn? Wann sollte man lieber auf gesetzliche Anbieter zurückgreifen?



Diese Fragen beantwortet Bettina Schmidt in der eBroschüre "Die Wahl der richtigen Krankenversicherung für Steuerberater". Die Fachanwältin für Arbeits- und Sozialrecht führt kompakt und verständlich durch alle relevanten Gesetze und Richtlinien. Damit bietet die eBroschüre sowohl Berufsanfängern als auch Erfahrenen eine praktische Orientierungshilfe, um die Krankenversicherung zu wählen, die für die individuelle Lebens- und Berufssituation am geeignetsten ist.



Weitere Themen der kostenlosen eBroschüre

- Wer kann zwischen privater und gesetzlicher Krankenversicherung wählen?

- Worauf sollten Steuerberater besonders achten?

- Prägnante Beispiele und hilfreiche Praxistipps



Die Broschüre ist gratis und steht beim NWB-Verlag im PDF-Format zum Download bereit: http://bit.ly/2jgIdFC



Umfang: 137 Wörter à 1129 Zeichen (mit Leerzeichen)

Zur Veröffentlichung und honorarfrei. Hinweis oder Belegexemplar erbeten.

"Freie Fachinformationen" erstellt Fachinformationen für Freie Berufe. Anwälte, Steuerberater, Ärzte und Zahnärzte erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.ffi-verlag.de



Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

"Freie Fachinformationen" erstellt Fachinformationen für Freie Berufe. Anwälte, Steuerberater, Ärzte und Zahnärzte erhalten hier wichtige Informationen von Top-Autoren kompakt und leicht verständlich verfasst. Dieser Dienst wird von Partnern aus der Wirtschaft finanziert und ist daher für die Leser gratis.



Dies ist eine Pressemitteilung von

Freie Fachinformationen GmbH

Leseranfragen:

Luxemburger Straße 152, 50937 Köln

PresseKontakt / Agentur:





Datum: 01.02.2017 - 15:30

Sprache: Deutsch

News-ID 1451091

Anzahl Zeichen: 1812

Kontakt-Informationen:

Firma: Freie Fachinformationen GmbH

Ansprechpartner: Markus Weins

Stadt: Köln

Telefon: (0221) 88893-002



Meldungsart:

Anmerkungen:



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.