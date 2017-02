Gewalt und Hunger - syrische Kinder können Erlebtes nicht verarbeiten / Aktion Deutschland Hilft warnt vor langfristigen Folgen des Syrienkonflikts

(ots) - "Wir können beobachten, dass besonders Kinder Zeichen

von posttraumatischer Belastungsstörung zeigen. Das kann unter

Umständen zu einer chronischen Erkrankung führen. Die Folgen sind

Depressionen, Angsterkrankungen oder Schlafstörungen", sagt Kayu

Orellana, Projektkoordinator von "Help - Hilfe für Selbsthilfe" in

Damaskus.



Seit fast sechs Jahren besteht der Konflikt in Syrien. Neben der

anhaltenden akuten Notlage von Millionen Menschen, verschlimmern sich

mit jedem Jahr auch die langfristigen Folgen für die Betroffenen,

vorwiegend Kinder sind hier die Leidtragenden. Vor allem diejenigen,

die noch immer in den syrischen Kriegsgebieten leben, müssen häufig

mit ansehen, wie Familie und Freunde sterben oder vor ihren Augen

gefoltert werden. Aber auch tiefgreifende Erlebnisse auf der Flucht

können sie nicht verarbeiten.



"Hier besteht dringend mehr Handlungsbedarf. Die Traumata von

Betroffenen müssen zeitnah behandelt werden. Nur so kann man

Spätfolgen vorbeugen", warnt Manuela Roßbach, geschäftsführender

Vorstand von "Aktion Deutschland Hilft". "Mit jedem Jahr, das der

Konflikt andauert, wächst der dringliche Bedarf an psychosozialer

Hilfe für die Betroffenen. Diese Art der Hilfe ist dabei genauso

wichtig wie die Verteilung von Nahrungsmitteln oder frischem

Trinkwasser", so Roßbach.



In der Region um Amman in Jordanien behandelt Help in

Zusammenarbeit mit der Berliner Charité bereits mehr als 3.000

traumatisierte syrische Flüchtlinge psychosozial. Auch andere

Bündnisorganisationen sind mit Projekten der psychosozialen Betreuung

in den Krisengebieten. So betreiben die Johanniter für syrische

Flüchtlingskinder Kindergärten in Jordanien. Sie geben ihnen damit

einen Raum, um unbeschwert zu spielen und gleichzeitig ihre

Erfahrungen in Gesprächen zu verarbeiten. In Syrien leitet World

Vision spezielle Zentren zum Schutz von Frauen und Kindern. In diesen



können sie psychosoziale Betreuung in Anspruch nehmen.



Ein ausführliches Interview mit Kayu Orellana von Help finden Sie

hier: http://ots.de/JlmsJ



