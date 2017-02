2-Tages-Seminar mit Geshe Michael Roach in Wien

Sie können gute private Beziehungen genauso zielorientiert und erfolgreich gestalten wie Ihre Geschäftsbeziehungen.



Geshe Michael Roach - Mönch und Manager

(firmenpresse) - Geshe Michael Roach ist buddhistischer Mönch und erfolgreicher Manager. Er hat die alten Schriften 25 Jahre lang intensiv studiert und ist in 600 Jahren der erste Mensch aus dem Westen, der den Titel "Geshe" (Meister des Buddhismus) erlangte. Er wandte die Prinzipien aus den alten Schriften an, um in New York ein erfolgreiches Unternehmen aufzubauen und sein Buch, das darüber berichtet (Der Diamantschneider) wurde zum Weltbestseller. Er gründete das Diamond Cutter Institut und lehrt diese Prinzipien jedes Jahr weltweit vor 20.000 Menschen.



Vom 18.-19. Februar ist er in Wien zu Gast und hält ein 2-tägiges Seminar zum Thema Beziehungen. Er hat Beziehungen zu einem zentralen Thema gemacht, weil er in seinen Management Seminaren immer wieder darauf angesprochen wurde. Da hinter jedem erfolgreichen Manager ein starker Partner steht ist privates Glück auch für beruflich erfolgreiche Menschen ein wichtiges Thema.



Ob Sie schon einen Partner haben oder ihn noch suchen: in diesem Seminar gibt Geshe Michael Roach Antworten auf Ihre Beziehungsfragen. Er nutzt dafür das Wissen der alten Schriften und präsentiert es in einer spannenden und modernen Weise.



Alle Werkzeuge, die Sie in diesem Seminar lernen, können Sie auch auf die Gestaltung Ihrer geschäftlichen Beziehungen anwenden. Gute Geschäftsbeziehungen sowie eine hohe Arbeitszufriedenheit Ihrer Teams sind ein wesentlicher Faktor für Ihren unternehmerischen Erfolg.





http://diamondmanagement.eu/michael-roach-wien/



Diamond Management ist ein Trainings- und Beratungsunternehmen, dessen Ziel es ist, Menschen und Wirtschaftsunternehmen erfolgreich zu machen. Die Diamantschneider-Prinzipien wurden von Geshe Michael Roach auf Basis der alten Schriften entwickelt und bieten ein völlig neues Verständnis von Zusammenhängen und Erfolgsfaktoren, das Sie nutzen können, beruflich wie privat Ihre Ziele zu verwirklichen.

Diamond Management GmbH

Diamond Management GmbH

Kasinostr. 18

65929 Frankfurt

diamondmanagement.eu



eva.balzer(at)diamondmanagement.eu

Tel. 069-20738406

Diamond Management GmbH

Kasinostr. 18

65929 Frankfurt

diamondmanagement.eu



eva.balzer(at)diamondmanagement.eu

Tel. 069-20738406

