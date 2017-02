Leistungsstarke Gaming-Maschine mit Kaby-Lake-Prozessor und Wasserkühlung

AGANDO bringt neuen Gaming-PC?Powered by MSI?

(PresseBox) - AGANDO präsentiert mit dem AGANDO fuego (at)7980i7 dragon einen neuen Extreme-Gaming-PC, der mit hochwertigen Komponenten von MSI ausgestattet ist. Mainboard und CPU des Rechners basieren bereits auf der neuen Intel-Generation Kaby Lake. Die von AGANDO übertaktete Quad-Core-CPU läuft im Turbo-Modus mit 4 x 5,0 GHz.

Der Highend-PC des deutschen Herstellers (www.agando.de) erscheint im Rahmen der Aktion ?Powered by MSI?. Der Mainboard- und Grafikkartenspezialist MSI arbeitet dabei eng mit ausgewählten, regionalen Partnern in verschiedenen Ländern zusammen, die das Label auf ihren PCs führen dürfen.

Starke Ausstattung für optimalen Gaming-Spaß

Um maximale Rechenleistung auch für anspruchsvolle Spiele bereitstellen zu können, ist der AGANDO fuego (at)7980i7 dragon mit einem Intel Core i7 7700K overclocked mit 4 x 5,0 GHz ausgestattet. Speicherseitig stehen 16 GB RAM zur Verfügung (optional auf bis zu 64 GB erweiterbar).

MSI steuert neben dem Mainboard auch die Grafikkarte bei: Auf Basis des leistungsstarken Nvidia Flaggschiffs GeForce GTX1080 liefert die übertaktete MSI Gaming X8G höchste Performance und sorgt dafür, dass die Darstellung nicht ins Stocken gerät. Dank VR-ready-Technologie mit Multi-Res Shading und VRWorks Audio wird zudem der Einsatz von VR-Brillen und Virtual-Reality-Games optimal unterstützt.

Leistungsstarke Komponenten

Jede Menge Platz zum Download der neuesten Spiele-Hits bieten die beiden Speicherlaufwerke des Hightech-Gaming-PCs. Neben einem 256 GB großen SSD-Laufwerk ist standardmäßig eine 2.000 GB Festplatte verbaut.

Für optimale Temperaturen der hochwertigen Komponenten auch bei hitziger Action sorgt eine Wasserkühlung. Als optisches Laufwerk steht ein Blu-ray-Brenner bereit.

Auch die weitere Ausstattung des PCs ist konsequent auf Gaming und Multimedia ausgelegt, etwa durch die für schnelles, störungsfreies Online-Gaming optimierte Netzwerkkarte mit niedrigen Latenzen sowie den MSI Audio Boost Soundchip mit Sound Blaster Cinema.



?Wir freuen uns sehr darüber, als Partner von MSI in Deutschland Zugriff auf erstklassige Komponenten wie die neuesten Modelle der Kaby-Lake-Generation zu haben?, sagt Jörg Fessel, Geschäftsführer der Source IT Distribution GmbH. ?Unsere Kunden erhalten mit den ?Powered by MSI?-PCs optimal abgestimmte Rechner, die jede Menge Spaß bei aktuellen Spielen versprechen.?

Alle Einzelheiten zum AGANDO fuego (at)7980i7 dragon sowie weiteren ?Powered by MSI?-PCs des Herstellers finden sich unter https://www.agando-shop.de/....

Preis und Verfügbarkeit:

Der neue AGANDO fuego (at)7980i7 dragon Gaming-PC mit MSI-Komponenten ist ab sofort verfügbar und kann im AGANDO-Onlineshop unter www.AGANDO.de bestellt werden.

Der Preis für die Basiskonfiguration beträgt 2.349,90 Euro (inkl. Betriebssystem Windows 10 Home). Die genaue Ausstattung des Rechners steht unter https://www.agando-shop.de/... zur Verfügung.

Alle Angaben verstehen sich inklusive MwSt. Im Online-Konfigurator kann die Ausstattung der PCs bei Bedarf außerdem individuell angepasst werden. Die Computer sind standardmäßig mit 36 Monaten Garantie ausgestattet, die auf bis zu 60 Monate verlängert werden kann.



AGANDO ist die PC-Marke der Source IT Distribution GmbH aus Jever und steht für maßgeschneiderte, qualitativ hochwertige Computer-, Notebook- und Server-Systeme. Insgesamt fünf Produktreihen decken alle Einsatzbereiche ab. Die Palette reicht dabei von preiswerten Einsteiger- und Office-PCs über leistungsstarke Gaming-Rechner bis hin zu Notebooks. Alle Systeme sind im Build-to-Order-Verfahren individuell konfigurierbar. Der Kunde kann sich dadurch auf Basis des Grundmodells seinen Wunsch-PC im Onlineshop individuell zusammenstellen und einzelne Komponenten und Bauteile nach Bedarf upgraden. Der innovative, fehlerresistente und einfach bedienbare Konfigurator lässt dabei nur solche Auswahlen und Optionen zu, die technisch einwandfrei zusammenarbeiten. Zusätzlich bietet der Onlineshop fundierte, detaillierte Informationen zu allen Rechnern und Komponenten. Die AGANDO-Systeme können direkt online bestellt oder über Fachhandelspartner bezogen werden.

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

