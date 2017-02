Mühelose Installation. Minimaler Supportaufwand. Erstklassige Benutzererfahrung.

Kortrijk, Belgien, 01.02.2017 – Barco, weltweiter Marktführer für Visualisierungstechnologien für Konferenzräume, kündigt ein neues Produkt für Unternehmenslösungen an: die ClickShare CSE-800 Base Unit. Mit dieser wird das ClickShare-Portfolio um eine zentral verwaltete Lösung erweitert, welche sich für Vorstandszimmer großer Unternehmen eignet. Damit erfüllt Barco alle Anforderungen an Konferenzräume.



(firmenpresse) - Einfache Integration, hohe Benutzerfreundlichkeit

ClickShare funktioniert mit einem USB-Button, über den die Geräte der Benutzer mit dem Hauptbildschirm im Konferenzraum in wenigen Sekunden verbunden werden können. Die Installation ist schnell und einfach, es muss keine Software herunterladen werden und eine Schulung ist nicht erforderlich. Zudem entsteht durch die drahtlose Verbindung kein Kabelgewirr. Über den intuitiven Button oder die Companion-App ist die Technologie mit jedem beliebigen Gerät kompatibel.



Ideal für Unternehmenslösungen

Die CSE-800 Base Unit stützt sich auf die Oberfläche der ClickShare-Lösungen für Konferenzräume und verfügt über eine breite Palette an Funktionen und Spezifikationen – insbesondere für Unternehmen. Diese umfassen:



•Duale HDMI-Videoausgabe, bis zu 4K-Qualität

•Dualer HDMI-Videoeingang, bis zu 4K-Qualität

•4x ClickShare Buttons: Mehrere Benutzer können Inhalte gleichzeitig teilen

•Bis zu 64 verbundene Benutzer

•Verbesserte Sicherheit für Unternehmen

•Zentrale Verwaltung

•Duale Netzwerkunterstützung

•Whiteboard- und Anmerkungsfunktionen für interaktive Teamarbeit

•AirPlay, Google Cast, MirrorOp, iOS-App, Android-App



Barcos neuestes ClickShare-Produkt ermöglicht das kollektive Teilen von Inhalten auf einem großen Bildschirm. Dadurch werden Vorstandszimmer, Tagungs- oder Konferenzräume zu einem Arbeitsplatz, der sich für den freien Austausch von Ideen innerhalb des Teams eignet. Die Technologie wurde entwickelt, um die Herausforderungen zu meistern, die durch das Publikum im Unternehmenskontext entstehen.



Setzen Sie auf Sicherheit

Das CSE-800 setzt auf die Standardsicherheit aller ClickShare-Produkte und sorgt so bei unseren Unternehmenskunden für absolute Sorgenfreiheit. Die Sicherheitsfunktionen umfassen:



•End-to-End-Verschlüsselung

•Anmeldungsverwaltung

•Konfigurierbares Sicherheitssystem mit drei Stufen

•Sicherer Zugriff auf den Webkonfigurator



•Option zum Ausblenden des Namens des Drahtlosnetzwerks (SSID) der Base Unit

•Duales Netzwerk für getrennte Unternehmens- und Gastintegration



Eine Lösung für Vorstandszimmer, die sich auszahlt

Der Austausch von verschlissenen oder beschädigten Kabeln sowie Dongeln in Konferenzräumen verursacht Kosten in Höhe von etwa 700 € pro Konferenzraum. Die ClickShare CSE-800 Base Unit bietet in kurzer Zeit eine hohe Investitionsrendite. Das liegt auch daran, dass nur eine minimale Unterstützung durch die IT erforderlich ist und Störungsmeldungen erheblich reduziert werden, was zu geringeren Gesamtbetriebskosten führt.



Beeindruckendes Erleben

Mit der Erfolgslösung ClickShare CSE-800 gibt Barco Benutzern das nötige Werkzeug an die Hand, um das Vorstandszimmer zu erobern, im Tagungsraum zu inspirieren und im Konferenzraum für Begeisterung zu sorgen. ClickShare Buttons sind so intuitiv, dass Gäste ihre eigenen Geräte mitbringen und Inhalte in wenigen Sekunden teilen können, während Whiteboarding- und Anmerkungsfunktionen für interaktive Teamarbeit sorgen. Mit der Videoausgabe in 4K-Qualität können Benutzer jederzeit spannende Präsentationen halten.







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.barco.com/de/



Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über Barco

Barco, ein weltweit tätiges Technologieunternehmen, entwickelt vernetzte Visualisierungsprodukte für den Unterhaltungs-, Unternehmens- und Gesundheitsmarkt. Barco unterhält für Verkauf und Marketing, Kundensupport, F&E und Herstellung regionale Niederlassungen in Europa, Nordamerika und APAC. Barco (New Yorker Börse, Euronext Brüssel: BAR) ist in über 90 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit ca. 3.300 Mitarbeiter. 2015 erzielte Barco einen Umsatz von 1,029 Milliarden Euro.





Dies ist eine Pressemitteilung von

Fortis PR OHG

PresseKontakt / Agentur:

Fortis PR

Tanja Gottwald / Sandra Hackel

Telefon: 089/452278-15 / -17

E-Mail: barco(at)fortispr.de





Kontakt-Informationen:

Firma: Fortis PR OHG

Ansprechpartner: Tanja Gottwald

Stadt: München



Kommentare zur Pressemitteilung