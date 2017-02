Wohnen um zu leben

Zukunftsorientierte Mehrgenerationengebäude mit Panoramablick

Andernach: Wohnungen von 70 bis 130 m² erfüllen dank KLB-Leichtbeton-Mauerwerk höchste Ansprüche an

(firmenpresse) - Zwei Bauabschnitte mit je 18 Wohneinheiten, gebaut in 18 Monaten - nicht nur das Zahlenspiel ist bei der neuen Wohnanlage in Andernach eine runde Sache. Die kürzlich errichteten Eigentumswohnungen in der zweitältesten Stadt Deutschlands sind generationenübergreifend konzipiert, sodass sich Bewohner jeden Alters wohlfühlen können. Grundvoraussetzung hierfür ist eine solide Bauweise, die auch noch später, wenn das Gebäude "in die Jahre gekommen" ist, die dann gewachsenen Anforderungen an Schall- und Wärmeschutz erfüllen kann. Für das Mauerwerk setzten Bauherr und Architekt daher auf Leichtbetonsteine. Deren bautechnische Werte orientieren sich bereits heute an zukünftigen Standards.



Keine zwanzig Kilometer nordwestlich von Koblenz gelegen, schmiegt sich das kleine Städtchen Andernach an den dort leicht verzweigten, ruhig dahinströmenden Rhein. Den Koblenzern ist Andernach die gute "Vorstube", den in den nahegelegenen Verdichtungsräumen Bonn und Frankfurt lebenden Menschen eine alternative Wohnmöglichkeit mit viel Ruhe und Natur. Die zweitälteste Stadt Deutschlands entwickelte sich im Laufe der letzten Jahre zu einer vielgefragten Wohnstadt, die alles bietet, was man in einer Stadt sucht - und dennoch wohltuend "unstädtisch" geblieben ist. Das Wahrzeichen der Stadt ist ein im 14. Jahrhundert errichteter, 56 Meter hoher Wehrturm - der "Runde Turm". Seine bis zu fünf Meter dicken Mauern widerstanden 1689 einem Sprengversuch der abrückenden französischen Truppen. Auch heute noch erfreuen sich Gebäude aus massivem Mauerwerk höchster Beliebtheit. Im Fokus stehen aber jetzt neue Standards wie eine ökologische und energieeffiziente Bauweise.



Klassische Baukörper mit Panoramablick



Die geradlinig von Süden nach Norden verlaufende Buchenstraße ist am südlichen Ortsrand von Andernach gelegen. Zu beiden Seiten reihen sich in lockerer Folge Ein- und Mehrfamilienhäuser, auf der Ostseite schirmt ein parallel verlaufender Riegel aus Gewerbebauten das Grundstück von einer Schnellstraße ab. Das leicht trapezförmige, längliche Grundstück bietet in seiner Ausformung und Größe von knapp unter 3.000 Quadratmetern ein ideales Baugrundstück mit vielfältigen Bebauungsmöglichkeiten. Die in Andernach ansässige Rimubal Wohn- und Baugesellschaft mbH entschied sich für zwei klassische Vierspänner, die zu einem gestreckten, 50 Meter langen Wohnblock zusammengesetzt sind. Die beiden Treppenhäuser liegen an der Buchenstraße, die "Schokoladenseite" mit den größeren Wohneinheiten wendet sich nach Westen, in Richtung der Gewerbebauten. Diese verschwinden in einem Geländesprung von bis zu sieben Metern, sodass bereits ab dem Erdgeschoss ein nahezu freier Blick gegeben ist. Ab dem 2. Geschoss erhebt man sich über den umliegenden Baubestand, im 4. Obergeschoss steht man über den Dingen und genießt einen ungestörten Panoramablick auf Andernach und das Neuwieder Becken. Statt der vier Wohneinheiten wie in den Geschossen davor, sind den beiden Treppenhäusern je zwei Penthäuser seitlich angesetzt. So ergeben sich durchgestreckte Wohnungsgrundrisse mit großzügigen Panoramaterrassen an beiden Seiten.





Für Alt und Jung



Wohnflächen von knapp über 70 bis hin zu 130 Quadratmetern bei den Penthaus-Wohnungen ermöglichen vielfältig gestaltete Grundrisse. Allen 2- und 3-Zimmer-Wohnungen gemeinsam ist der kombinierte Wohn-/Essbereich mit offener Küche sowie ein im Flur gelegener Vorratsraum. Anstatt kleiner aneinander geschachtelter Zimmer entstehen so großzügig dimensionierte Lebensräume, die zusammen mit den großflächigen Fenstern eine offene Wohnatmosphäre erzeugen. Damit diese Vorzüge nicht nur von jungen Menschen genutzt werden können, wurden alle Wohnungen altersgerecht, also barrierefrei, konzipiert. Dies beginnt bereits bei den im Souterrain befindlichen Doppelgaragen, von denen aus man ebenerdig zu den zentral in den Treppenhäusern liegenden Liften gelangt. So erreicht man die Wohnungen bequem über den Aufzug. In den Wohnungen selbst gehören bodentiefe Duschen ebenso zum Standard wie üppige Balkone, die besonders älteren Menschen ein "Wohnen im Freien" ermöglichen. So werden alle Generationen angesprochen und auch jüngeren Eigentümern die Möglichkeit geboten, bis ins hohe Alter in ihrer vertrauten Wohnung zu bleiben.



Natürlicher Baustoff aus der Region



Für die Bebauung des 2.713 Quadratmeter großen Grundstückes wurde ein ambitionierter Zeitplan angesetzt: 18 Monate für eine Wohnfläche von knapp über 3.000 Quadratmetern. Zwei Vierspänner, zwei Bauabschnitte: Diese Lösung war naheliegend, teilte das Bauvorhaben in übersichtliche Abschnitte und vereinfachte die Logistik hinsichtlich der Materialanlieferung und -lagerung. Neben einer durchdachten Planung bedeutet Bauen auch ökologische Verantwortung zu übernehmen. Für die beiden Geschäftsführer von Rimubal, Alexander Rimmer und Mario Baldinu, beginnt dies bereits bei der Auswahl der Baumaterialien. Erste Wahl ist bei ihnen immer der Leichtbetonstein. "Bims ist ein natürliches, vulkanisches Gestein, das nach strengen Regeln abgebaut und die abgebimste Fläche wieder renaturiert wird", so Mario Baldinu. Ergänzend fügt er hinzu: "Wir befinden uns hier mitten in einem Abbaugebiet." Dass das Neuwieder Becken eine geologische Ausformung und nicht durch Bimsabbau entstanden ist, betont er der Sicherheit halber nochmals. Die Natürlichkeit des Baustoffes und die Standortnähe waren somit die zwei Hauptargumente, die für den Leichtbetonstein sprachen.



Für jede Anforderung den richtigen Stein



Decken sind in der Regel eine Domäne des Stahlbetons, bereits bei den Außenwänden scheiden sich aber die Geister: Wärmedämmverbundsystem (WDVS), ein- oder zweischalig, Ziegel, Kalksandstein oder Leichtbeton - um nur einige Varianten aufzuzählen. Die Firma Rimubal hat sich in Bezug auf die Realisierung dieses Mehrgenerationenhauses für KLB-Funktionswände entschieden. Dass hierbei sowohl für die Innen- als auch die Außenwände Mauersteine von KLB-Klimaleichtblock (Andernach) zum Einsatz kommen, hat für Alexander Rimmer mehrere Gründe: "Wir haben auch schon mit anderen Herstellern zusammengearbeitet, aber in puncto Qualität, Maßhaltigkeit und technische Beratung ist KLB für uns die erste Wahl." Hinzu kommt, dass KLB in direkter Nähe produziert, also auch die in der Ökobilanz wichtige Komponente der "Grauen Energie" positiv bewertet werden kann. Geplant wurde in KLB-Klimaleichtblöcken - rundum, innen und außen.



Bauen im System: einfach - sicher - wirtschaftlich



"Solch ein Leichtbetonstein ist schnell exakt zugeschnitten, aber lieber ist uns ein bereits passender Stein", so Alexander Rimmer. Die Sortimentstiefe des Herstellers ist für ihn ein entscheidendes Kriterium für die wirtschaftlich und technisch saubere Umsetzung eines Architektenentwurfes. Und hier punkte KLB im Vergleich zu vielen seiner Konkurrenten: Plansteine, Klimaleichtblöcke sowie Ergänzungsprodukte - das Sortiment sei klar gegliedert und ergänzt um ein umfangreiches technisches Hilfswerk sowie die persönliche fachliche Beratung. Man verwendete KLB-Plan-Vollsteine für die mit hohen Druckspannungen belasteten tragenden Wände in den Untergeschossen, den schalltechnisch anspruchsvollen Wohnungs- und Haustrennwänden sowie den Aufzugsschächten. Wird weniger Tragfähigkeit benötigt und dennoch auf Qualität geachtet, sind KLB-Plan-Hohlblöcke erste Wahl. Deutlich geringer im Gewicht reduzieren sie Auflasten in den unteren Geschossen und bieten hohen Wohnkomfort. Zu guter Letzt ermöglichen die planebenen Oberflächen und dünnen Lager- und Stoßfugen einen wirtschaftlich sparsamen Putzauftrag, der die eingebrachten Wassermengen der Rohbauphase deutlich reduziert. Dadurch trocknete das Mauerwerk der Mehrfamilienhäuser schneller aus und die Bauzeit konnte - wie geplant - kurz gehalten werden. Bereits Mitte des Jahres 2016 waren die Wohnungen so bezugsfertig.



Qualität weckt Käuferinteresse



Die Wohnungen waren alle schnell verkauft - der guten Lage und der überzeugenden Argumente in der Bauausführung wegen. Hilfreich für die Finanzierung ist die Ausführung gemäß den Anforderungen des KfW-Standards (EnEV 2009). Wesentlicher Baustein hierfür ist eine hochwertige 3-fach-Isolierverglasung mit einem Ug-Wert von 0,6 W/(m²K). Energetisch optimiert wird das Gebäude durch dezentrale Lüftungsanlagen mit einer Wärmerückgewinnung von bis zu 90 Prozent in jeder Wohnung. Fußbodenheizungen mit Einzelraumsteuerung ergänzen das energetische Konzept. Ein mit fossilen Brennstoffen betriebenes, im Souterrain gelegenes Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung produziert kostengünstig Wärme sowie Strom. Die Gesamtheit dieser Maßnahmen stützt die Erfahrung, die laut Rimubal unumstößlich ist: Qualität zahlt sich aus.



Autor: Dipl.-Ing. Peter Gahr



Bautafel



Objektadresse: Buchenstraße 25, 56626 Andernach

Bauherr: Rimubal Wohn- und Baugesellschaft mbH, Schillerring 14, 56626 Andernach

Architekt: Rimmer GmbH, Schillerring 14, 56626 Andernach

Tragwerksplanung: Winkens Ingenieur GmbH, 56626 Andernach

Planung der Haustechnik: WHSE Warm Hell Solar Energieanlagen GmbH & Co. KG, 35708 Haiger

Bauausführung (Rohbau): Rimubal Wohn- und Baugesellschaft mbH, Schillerring 14, 56626 Andernach

Wohnfläche insgesamt: 3.184 m²

Jahres-Primärenergiebedarf: 16,9 kWh/m²a

Errechneter Endenergiebedarf Heizung/Wasser: 25,0 KWh/m²a

Wärmeversorgung: Blockheizkraftwerk mit Kraft-Wärme-Kopplung

Lüftung: dezentrale Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung

Dämmwert der Außenwand (U-Wert): 0,14 W/m²K

Wandbaustoff (Außenwand): KLB-Planblöcke mit WDVS

Wandbaustoff (Innenwand): KLB-Schalldämmblöcke und

KLB-Plan-Hohlblöcke

Hersteller: KLB-Klimaleichtblock GmbH, Lohmannstraße 31, 56626 Andernach



