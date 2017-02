Augmented Reality made in Munich – Mediendienstleister royalmedia erweitert sein Portfolio

Der seit über 30 Jahren etablierte Mediendienstleister royalmedia GmbH & Co. KG ergänzt nun sein Dienstleistungsportfolio um Augmented Reality, die computergestützte erweiterte Realität. Diese innovative Technologie bereichert die reale Umwelt mit digital erzeugten Szenarien...

(firmenpresse) - München, 26.01.2017 --- Der seit über 30 Jahren etablierte Mediendienstleister royalmedia GmbH & Co. KG ergänzt nun sein Dienstleistungsportfolio um Augmented Reality, die computergestützte erweiterte Realität. Diese innovative Technologie bereichert die reale Umwelt mit digital erzeugten Szenarien. Mit Fokus auf den Mittelstand eröffnet die royalmedia dabei neue, außergewöhnliche Möglichkeiten der virtuellen 3D-Kommunikation: gezielte Kundenansprache und spannende Live-Präsentationen mit (Inter-)Aktion und verständlicher Echtzeitinformation.



Mit der Augmented Reality Unit, von den Geschäftsführern Christina Thalhammer und Florian Fischer geleitet, orientiert sich die royalmedia GmbH & Co. KG an den Anforderungen des Marktes, hochkomplizierte Themen verschiedener Branchen einfach und verständlich in 3D abzubilden: für Schulung, Weiterbildung, (Verkaufs-)Präsentation und Marketing.



Zur Erstellung erfolgreicher Augmented-Reality-Projekte bedarf es nicht nur treffsicherer, zielgruppengerechter Kreativ-Ideen, sondern vor allem funktionierender Programmierung. royalmedia hat hierfür echte „3D-Techies“ mit ins Boot geholt.



Augmented Reality – übersetzt „erweiterte Realität“ – verknüpft die reale Umgebung mit virtuellen Erweiterungen. Das beste, wenn auch bereits überholte Beispiel, ist und bleibt wohl Pokémon Go. Aber: McDonald’s, VW, Bosch und Co. knüpfen recht erfolgreich an diesen Spiele-Hype an. Dabei überzeugen sie ihre Kunden vor allem mit faszinierenden, außergewöhnlichen Perspektiven und gehen neue Wege im Marketing, in der Kommunikation und in der Entwicklung.



Mehr zum Thema Augmented Reality lesen Sie auch unter www.aug-reality.com.



Die royalmedia GmbH & Co. KG hat sich seit ihrer Gründung 1983 kontinuierlich zum Mediendienstleister für Unternehmen, öffentliche Verwaltungen und Agenturen in München und Umgebung entwickelt und deckt die komplette Bandbreite der Produkt- und Firmenwerbung vom klassischen Bereich bis hin zu den neuen Medien ab:



Digital und Online:

Webdesign und -programmierung auf allen Kanälen, Content-Management-Systeme, Mobile Websites und Responsive Webdesign, App-Business, Tablet Publishing, Onlinebanner und ergänzende Dienstleistungen wie Newsletter, Mailingaktionen, Hosting. Mobiler Info- und Werbedienst RM REVIS®.



e-Formulare:

Formulare auf PDF-Basis, dynamische Formulare und Onlineformulare (HTML/PDF).



Datenbanken:

Plattformunabhängige Datenbank-Lösung mit der Digital Asset Management Software Canto Cumulus, Beratung, Installation, Schulung, Hosting.



Prepress und Print:

Design und Layout, Satz und Reinzeichnung, Retusche und Composing, Bildbearbeitung, Colormanagement und Proofs, Druck- und Weiterverarbeitung, Spezial-Drucksachen, Veredelungen, personalisierte Mailings, CD-Produktion.



Werbetechnik:

Großformatdrucke, Folienschriften, Textildruck, Fahnendruck, Fahrzeugbeschriftung, Schilder aller Art, Leuchtwerbung, 3D-Buchstaben, Werbesysteme, Lasergravuren, Weiterverarbeitung, Vor-Ort-Montagen, Messeaufbau.



Die royalmedia GmbH & Co. KG ist seit rund 30 Jahren Anbieter innovativer Kommunikationstools und war an vorderster Front dabei, als sich neue Branchenlösungen durchsetzten – z. B. 1984 mit Desktop-Publishing, 1992/93 mit Online-Datenbanken (einige Jahre vor dem Durchbruch des Internets), 1996/97 mit digitalen Großbelichtungen, 2003 mit e-Formularen oder 2012 mit dem Live-Infodienst RM REVIS®.



Zu den Kunden der royalmedia gehören unter anderem Erdinger Weißbier, Europäische Reiseversicherung AG, KV&H Verlag GmbH, Max Bögl Bauservice GmbH, Messe München GmbH, Premicon AG, Verlagsgruppe Random House, R+V Allgemeine Versicherung AG, Sto AG, Walser Privatbank, W. L. Gore & Associates GmbH u. v. a.

royalmedia GmbH & Co. KG

royalmedia GmbH & Co. KG

Julia Goebel, Marketing

Rosenheimer Straße 139

81671 München

Telefon: +49 (0) 89 60 86 63-0

Telefax: +49 (0) 89 60 86 63-20

e-Mail: pr(at)royal-media.de

www.royal-media.com



royalmedia GmbH & Co. KG

Julia Goebel, Marketing

Rosenheimer Straße 139

81671 München

Telefon: +49 (0) 89 60 86 63-0

Telefax: +49 (0) 89 60 86 63-20

e-Mail: pr(at)royal-media.de

www.royal-media.com



