Edle Valentinstagsgeschenke

Zum Valentinstag dieses Jahr feine Ohrringe, farbenfrohe Accessoires oder edle Mode verschenken

Ohrringe als Geschenk zum Valentinstag

(firmenpresse) - Am 14. Februar ist es wieder so weit: am Valentinstag gilt es, seiner Angebeteten die Zuneigung mittels eines passenden Geschenks zu zeigen. Abseits der gewöhnlichen Präsente wie Parfüm oder Kosmetik bietet sich dieses Jahr ein edles Geschenk aus dem Sortiment des Online-Shops von Susanne Scharl an: weibliche Blusen, auffällige Handtaschen oder ein schickes Paar Ohrringe lassen garantiert jedes Frauenherz höher schlagen. Dabei liegt allen Mode-Artikeln im Online-Shop, die sich allesamt hervorragend als Geschenk zum Valentinstag eignen, derselbe unverwechselbare Stil zu Grunde: superelegante Silhouetten, noble Stoffe und tolle Schnittführung sind die Grundlage der modischen Geschenke. Liebhaberinnen von Farben und Colour-Blocking-Elementen kommen hier voll auf ihre Kosten, bunte Farbmixe sind genauso zu finden wie filigrane Muster und ausdrucksstarke Prints. Auch mit einem Paar der filigranen Modeschmuckohrringe macht "Mann" sicherlich nichts falsch, denn alle Ohrringe sind feminin, nostalgisch, verspielt und verfügen über die nötige Portion Romantik zum Tag der Liebe. Zudem bietet Shop-Besitzerin Susanne Scharl für ihre Produkte zum Valentinstag einen kostenlosen Geschenkverpackungsservice an, der einfach im Bestellvorgang angeklickt werden kann. Als Zahlungsmöglichkeiten für das ersehnte Geschenk zum Valentinstag stehen die Bezahlung via PayPal sowie per Vorkasse zur Auswahl.



Neben tollen Ohrringen eignen sich laut der Online-Shop-Betreiberin auch Mode und Accessoires ausgezeichnet als Geschenke für die Herzdame am Valentinstag: im Online-Shop stehen neben romantischen Blusen mit Blumen-Prints auch beige-rote Mäntel oder edle Handtaschen in Blau oder Multicolor zur Verfügung. Jede modebewusste Dame freut sich über solche Geschenke, insbesondere weil es sich hier um etwas anderes und völlig Neues handelt, abseits von Beauty- oder Kosmetikartikeln. Eine weibliche Tunika oder ein spitzenbesetzter Cardigan stehen ebenfalls bei modischen Damen derzeit ganz hoch im Kurs, weshalb auch mit solch einem Präsent alles richtig gemacht wird.





Immer mehr Menschen bevorzugen die bequeme, einfache und lockere Art des Shoppens im World Wide Web, auch für ihre Geschenke. Der Online-Shop wartet mit einem stilvollen, eleganten Charakter auf, der von der Aufmachung an Designer-Labels verwandter Preiskategorien erinnert. Einfache Bedienung, ein großer FAQ-Bereich und transparente Informationen zu den einzelnen Produkten erleichtern den Einkauf und sind ganz auf die Bedürfnisse anspruchsvoller Kunden zugeschnitten.



Dementsprechend werden auch bevorzugt hochwertige, zertifizierte Stoffe für die Mode und Accessoires verwendet, die sowohl in der Qualität als auch im Herstellungsprozess strengen ethischen und ökologischen Standards unterliegen. Das Nähen der imposanten, lauten und exquisiten Teile erfolgt nur im Inland selbst, um höchste Verarbeitungsqualität zu gewährleisten und um die hiesige Mode-Produktion zu unterstützen.



Wer auf Nummer sicher gehen will, dass sein bestelltes Valentinstagsgeschenk auch pünktlich bis zum 14. Februar die Angebetete erreicht, sollte seine Bestellung bis spätestens 10. Februar im Online-Shop aufgegeben haben. Wer darüber hinaus auch neben dem Valentinstagsgeschenk Gefallen am Online-Shop-Sortiment gefunden hat, dem ist die Anmeldung zum kostenlosen Newsletter zu empfehlen, der in regelmäßigen Abständen über die neuesten Kreationen im Sortiment informiert.





Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.susanne-scharl.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Susanne Scharl - Damenmode, Accessoires & mehr

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:Leseranfragen:

Susanne Scharl

Damenmode, Accessoires & mehr

Marcel-Breuer-Straße 15

80807 München



Telefon: 089 5908 1235

Telefax: 089 5908 1200

E-Mail: info(at)susanne-scharl.de

PresseKontakt / Agentur:

Susanne Scharl

Damenmode, Accessoires & mehr

Marcel-Breuer-Straße 15

80807 München



Telefon: 089 5908 1235

Telefax: 089 5908 1200

E-Mail: presse(at)susanne-scharl.de

Datum: 01.02.2017 - 16:27

Sprache: Deutsch

News-ID 1451133

Anzahl Zeichen: 3583

Kontakt-Informationen:

Firma: Susanne Scharl - Damenmode, Accessoires & mehr

Ansprechpartner: Susanne Scharl

Stadt: München

Telefon: 089 5908 1235



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung

Freigabedatum: 01.02.2017

Anmerkungen:



Bitte senden Sie vor Veröffentlichung Ihren redaktionellen Entwurf zur Freigabe an: presse@susanne-scharl.de und nach Veröffentlichung ein Belegexemplar an dieselbe E-Mail-Adresse.

Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung

Diese Pressemitteilung wurde bishermal aufgerufen.