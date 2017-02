#ChangeYourPasswordDay: Worauf Unternehmen bei der IT-Sicherheit achten müssen

Cyberangriffe und die illegale Verbreitung riesiger Passwort-Datenbanken im Internet nehmen stetig zu, zuletzt etwa durch bis zu 68 Millionen kompromittierte Dropbox-Accounts. Angesichts des heutigen „Change Your Password Day“ stellt sich gerade jetzt die praktische Frage danach, was Management, IT-Verantwortliche und Mitarbeiter tun können, um die Sicherheit des Passwort-Managements im Unternehmen zu steigern.



(firmenpresse) - Das Management sollte zunächst mit gutem Vorbild vorangehen und die Wichtigkeit der Informationssicherheit im Unternehmen hervorheben. Ausgangspunkte können sein:



Informationssicherheits-Management-Systeme nach ISO/IEC 27001

Passwort-Management gemäß ISO/IEC 27002 bzw. IT-Grundschutz

Passwort- oder Kryptographie Richtlinien

Schulungen und Workshops zum sicheren Umgang mit Passwörtern



Den IT-Verantwortlichen kommt die Aufgabe der Implementierung sicherer, vorkonfigurierter IT-Prozesse und Anwendungen zu. Grundlegende Anforderungen lauten:



Passwörter dürfen niemals im Klartext abgespeichert werden

Passwörter sind mit anerkannten Verfahren zu hashen (z.B. SHA-256)

Passwörter sind vor dem hashen mit einer zufälligen Zeichenfolge zu versehen, dem Salt, um die systematische Rückführung von Hashes zu erschweren

Passwörter sollten von einer Mehr-Faktor-Authentifizierung begleitet werden



Auf der organisatorischen Seite ist den Mitarbeitern die notwendige Sensibilität für das Thema „Sichere Passwörter“ zu vermitteln und woran sich ein sicheres Passwort ausmacht:



Mindestlänge von Passwörtern (z.B. 10 Zeichen)

Komplexitätsanforderungen (z.B. Groß-/Kleinbuchstaben, Sonderzeichen und Zahlen)

Regelmäßige Änderung von Passwörtern (z.B. alle 90 Tage)

Geheimhaltung von Passwörtern



Simone Rosenthal (Rechtsanwältin und Geschäftsführerin vo ISiCO Datenschutz):

„Das Fazit dürfte im Rahmen steigender Cyberangriffe stets ähnlich ausfallen: Statt in Aktionismus zu verfallen, sollten längerfristige Sicherheitsprozesse implementiert werden, die das Management selbst anstößt (z.B. ein ISMS nach ISO/IEC 27001). Risikobasierte Ansätze sind hierbei Pflicht, um sich gerade nicht vom vorgenannten Aktionismus treiben zu lassen („Schlagzeile: 100 Millionen gestohlene Passwörter bei Firma XYZ“), sondern von konkreten Risiken und Bedürfnissen der eigenen Organisation.“









Die ISiCO Datenschutz GmbH ist ein führendes Beratungsunternehmen in den Bereichen Datenschutz und Datenschutz-Compliance sowie IT- Sicherheit. Wir beraten unsere Kunden bei der Umsetzung der nationalen, europäischen und internationalen Datenschutzbestimmungen im Unternehmen und der Implementierung von IT-Sicherheits- und Compliance-Systemen. Wir begleiten die Umsetzung von Informationssicherheits-Managementsystemen nach ISO27001 und deren Zertifizierungen. Für die ISiCO arbeiten Rechtsanwälte und IT-Fachberater in interdisziplinären Teams zusammen.



ISiCO Datenschutz GmbH

