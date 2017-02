OBO Bettermann erhält das DGNB Navigator Label

Für seine Magic®-Kabeltrag-Systeme RKSM, MKSM und SKSM erhielt OBO Bettermann jetzt das DGNB Navigator Label der Deutschen Gesellschaft für nachhaltiges Bauen (DGNB)

(PresseBox) - Mit dem Label werden Bauprodukte ausgezeichnet, die bei der DGNB-Online-Plattform, dem sogenannten Navigator, gelistet sind und nachweislich zur Nachhaltigkeit von Gebäuden beitragen. Der Navigator unterstützt Architekten und Planer mit umfangreichen produktspezifischen Informationen bei der Auswahl nachhaltiger Bauprodukte. Die Auszeichnung von Gebäuden durch den DGNB mit einem Zertifikat in Platin, Gold, Silber oder Bronze kann durch die Verwendung von Produkte mit dem DGNB Navigator Label zudem positiv beeinflusst werden.

Vorrausetzung für die Verleihung des DGNB Navigator Label (www.dgnb-navigator.de) ist eine Registrierung auf der Plattform und die Zertifizierung der Produkte mit einer ?Environmental Product Declaration? (EPD). Hierbei wird sehr aufwändig der gesamte Lebenszyklus inklusive Produktionsprozesse der Artikel in Hinblick auf Energie- und Ressourcenverbrauch, Emissionen und sonstige Auswirkungen auf die Umwelt analysiert und bewertet. Erst danach stehen die Produkte für eine Bewertung nach DGNB oder auch nach LEED oder BREEAM zur Verfügung.

Das DGNB Navigator Label wurde von Marketingleiter Matthias Gerstberger stellvertretend für die OBO-Unternehmensgruppe auf der Messe ?Bau 2017? in München entgegen genommen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

OBO BETTERMANN GmbH&Co. KG

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.02.2017 - 15:59

Sprache: Deutsch

News-ID 1451148

Anzahl Zeichen: 1512

Kontakt-Informationen:

Firma: OBO BETTERMANN GmbH&Co. KG

Stadt: Menden





Diese Pressemitteilung wurde bisher 36 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung