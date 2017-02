Heimtextil 2017: OEKO-TEX® präsentiert erfolgreich Produktportfolio

Mehr Sicherheit und Vertrauen beim Kauf von Heimtextilien

(PresseBox) - Vom 10. bis 13. Januar präsentierte sich die Internationale OEKO-TEX® Gemein-schaft erfolgreich auf der Heimtextil Frankfurt, der beliebten Leitmesse für Wohn- und Objekttexti-lien. Dabei stellte sich heraus: Auch für die Anbieter auf dem Heimtextilien-Markt ist es wichtiger denn je, neben Qualität, Funktion und modischer Aussage ihres Produktangebotes, das Verbrau-chervertrauen in den Fokus ihrer Aufmerksamkeit zu stellen.

Dieses Ergebnis wurde neben intensiven Gesprächen am Messestand, insbesondere auch anlässlich ei-ner Podiumsdiskussion deutlich, die die Internationale OEKO-TEX® Gemeinschaft in Kooperation mit der Fachzeitschrift Home & Textiles Today unter dem Titel ?Nachhaltigkeit und deren Bedeutung für die Ge-neration Y" initiiert hatte. Gemeinsam mit Jennifer Marks, Chefredakteurin von Home & Textiles Today, erörterten Anna Czerwinska (Head of Marketing and Communication bei OEKO-TEX®) und Carola Grummt (Head of Business Development and Product Management bei OEKO-TEX®) das spezifische Konsumverhalten dieser Altersgruppe der 20- bis 40-Jährigen, die wirtschaftlich die größte und wichtigste Verbrauchergruppe für den Heimtextilien-Sektor darstellt.

?Umweltbewusster und gesundheitlich unbedenklicher Konsum ist für diese sogenannte Genration Y in allen Bereichen ihres täglichen Lebens äußerst wichtig", so Anna Czerwinska im Gespräch. ?Daher sucht diese Altersgruppe verstärkt nach Unternehmen und Marken, denen sie vertrauen können und die ihnen einen verantwortungsvollen Umgang mit der Umwelt und ihrer Gesundheit garantieren."

Gesundheitlich einwandfrei und umweltschonend produzierte Tischwäsche, Möbelstoffe und Vorhänge sind dabei ebenso wichtig, wie Handtücher, Kissenbezüge und Bettwäsche, die in engem Kontakt zum Körper stehen. Eine verlässliche Möglichkeit Artikel als geprüft auf Schadstoffe und nachhaltig produziert zu kennzeichnen, gewinnt vor diesem Hintergrund also auch für den Produktsektor Heimtextilien zuneh-mend an Bedeutung. Gerade die beiden Produktlabels MADE IN GREEN by OEKO-TEX® und STAN-DARD 100 by OEKO-TEX®, die ein unbedenkliches Produkt und umweltschonende Produktion auch für den Endverbraucher transparent machen, waren es daher auch, die auf der Heimtextil Frankfurt im Pro-duktportfolio von OEKO-TEX® gesteigert nachgefragt wurden.



Für Fragen rund um das OEKO-TEX® Produktportfolio kontaktieren Sie gerne auch press(at)oekeo-tex.com oder besuchen Sie unsere Webseite unter www.oeko-tex.com.



Mit 25 Jahren Erfahrung ist OEKO-TEX® weltweit führend darin, Konsumenten und Unternehmen zu ermöglichen, unseren Planeten durch verantwortungsvolles Handeln zu schützen. OEKO-TEX® bietet standardisierte Lösungen mit denen Kunden ihre Herstellungsprozesse optimieren können und die dazu beitragen, hochwertige und nachhaltige Produkte auf den Markt zu bringen. Alle Dienstleistungen des OEKO-TEX® Portfolios dienen dazu, die Systeme, Prozesse und Produkte unserer Kunden zu stärken und - letztendlich - nachhaltigere Unternehmen zu schaffen. Aktuell arbeiten 10.000 Hersteller, Marken und Handelsunternehmen in knapp 100 Ländern mit OEKO-TEX®, um sicherzustellen, dass ihre Produkte auf mögliche Schadstoffe überprüft werden. Gleichzeitig nutzen Millionen von Verbrauchern rund um den Globus die OEKO-TEX® Labels als Orientierung für ihre Kaufentscheidung. Von OEKO-TEX® zertifizierte Produkte und Lieferanten findet man online im OEKO-TEX® Einkaufsführer unter www.oekotex.com/produkte. Folgen Sie OEKO-TEX® auf Facebook, LinkedIn und Twitter.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

