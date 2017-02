Herausragende Projektmanagement-Beiträge gesucht!

(firmenpresse) - Nürnberg, 01. Februar 2017 - Auftakt zur 34. Ausgabe des führenden Fachkongresses der Projektwirtschaft in Europa: Ab sofort läuft der Call for Papers für das PM Forum 2017. Die GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V. freut sich auf herausragende Einreichungen zu Vorträgen und interaktiven Formaten bis zum 17. April 2017 (23.59 Uhr) unter www.pm-forum.de

Zum 34. PM Forum, das am 24. und 25. Oktober 2017 im NCC Ost in Nürnberg stattfindet, werden wieder rund 1.000 Entscheidungs- und Verantwortungsträger im Projektmanagement erwartet. So beschäftigt sich ein Stream mit dem Thema "Umgang mit Ungewissheit im Projektgeschäft", während sich ein weiterer neuer Stream dem hybriden Projektmanagement widmet. Ebenso werden auch wieder klassische PM-Themen wie strategisches Projektportfolio- oder Ressourcenmanagement im Kongressprogramm neben insgesamt vierzehn Streams ihren Platz finden.

Rund 65 Prozent der Besucher des PM Forums sind Top-Entscheider aus unterschiedlichsten Branchen. Dementsprechend erwartet die Referenten ein fachkundiges Publikum, wertvolles Feedback und die Möglichkeit, gewinnbringende Kontakte zu knüpfen. Darüber hinaus zeigt der Blick in die Vergangenheit: Wer auf dem PM Forum vorträgt, der steigert seinen Bekanntheitsgrad - und reiht sich in eine Riege großer Namen wie Airbus, Daimler oder Siemens ein. Mitmachen lohnt sich also gleich mehrfach.

GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

Die GPM ist der führende Fachverband für Projektmanagement in Deutschland. Mit derzeit über 7.800 Mitgliedern, davon rund 360 Firmenmitglieder, aus allen Bereichen der Wirtschaft, der Hochschulen und der öffentlichen Institutionen bildet die GPM das größte Netzwerk von Projektmanagement-Experten auf dem europäischen Kontinent. Durch die Mitarbeit an internationalen Normen und umfangreiche Angebote zur Aus- und Weiterbildung trägt der Fachverband seit 1979 wesentlich zur Professionalisierung und Weiterentwicklung des Projektmanagements in Deutschland bei. Jährlicher Höhepunkt im Veranstaltungskalender der GPM ist das PM Forum in Nürnberg - mit rund 950 Teilnehmern der wichtigste europäische Fachkongress für Entscheidungs- und Verantwortungsträger im Projektmanagement. Mehr Informationen über die GPM unter www.gpm-ipma.de

GPM Deutsche Gesellschaft für Projektmanagement e. V.

