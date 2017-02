Valentinsball im Arkona Strandhotel Binz am 18. Februar 2017

(firmenpresse) - Der Valentinsball im Arkona Strandhotel Binz ist schon legendär und hat sich gut etabliert.

Das Arkona Strandhotel in Binz auf Rügen erwartet seine Gäste ab 19.00 Uhr zum romantischen Valentinsball. Gäste können bei Live- Musik bis zum Morgengrauen das Tanzbein schwingen. Daneben freuen sich Paare auf unzählige kulinarische Köstlichkeiten und auf den Begrüßungscocktail. Serviert wird ein erlesenes Gala- und Dessert-Buffet. Aufwendige Dekorationen unterstreichen das Flair eines stimmigen Gala-Abends. Nach dem reichhaltigen Gala-Buffet folgt ein vielfältiges Dessertbuffet. An dem Abend ist auch die Arkona Bar für die Gäste des Valentinballs geöffnet. Wer sich also aus dem Trubel zurückziehen möchte ist hier genau richtig. Die großzügige ARKONA Bar im Arkona Strandhotel im Ostseebad Binz, ist eine Bar der Extraklasse. Direkt an der Strandpromenade gelegen bietet sie vom Tresen aus einen Blick auf die Ostsee und auf das Geschehen der Außenterrasse. Die Barkeeper zaubern mit professionellem Geschick und spektakulären Einlagen unter anderem herausragende, teils selbst kreierte und prämierte Cocktails. Dies führte mitunter zur TOP Platzierung im Playboy-Bar-Guide. Die Arkona Bar kann sich seitdem zu den 100 besten deutschen Bars zählen. Zu dieser Bewertung trägt die jahrelange Erfahrung von Chef de Bar Thomas Meinke bei, der auf Kreuzfahrtschiffen in der Karibik und Südamerika unterwegs war und seit 1997 die Bar leitet. Ein frisch gezapftes kühles Blondes sowie diverse alkoholfreie Getränke stehen natürlich auch neben den über 50 Cocktails auf der umfangreichen Barkarte zur Auswahl.

In der Arkona Bar kann man sich sehr entspannt niederlassen und seinen besonderen Getränke Genuss in einer lockeren und anregenden Atmosphäre genießen.

Für mitreißende Rhythmen ist mit Live-Musik gesorgt, schwungvolle Bewegung und Tanz begleiten Sie bis in die frühen Morgenstunden.

Reservieren Sie Ihre Karten für 53,00 EUR pro Person im Arkona Strandhotel unter der Nummer 038393 570 oder

unter www.arkona-strandhotel.de .

Wer die Nacht durchfeiern will, kann zum Vorzugspreis von 171,00 EUR pro Person ein Valentins Arrangement buchen.-2 x Übernachtung inkl. Langschläfer-Frühstück vom Büfett, -Eintrittskarte zum Valentinsball im Arkona Strandhotel am Samstag, den 18.02.17 inkl. Gala- und Dessert Büfett mit traumhaften Dekorationen, Live-Musik und Tanz,-Begrüßungscocktail,-Geschenk für die Damen,-Kostenfreie Nutzung der attraktiven 3000m² großen Badelandschaft mit 16x8m Schwimmbad auf Salzwasserbasis, Gegenstromanlage, Banksprudler, Saunen, Dampfbädern und Ruheräumen





