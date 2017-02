Whirlpool Badewanne – Luxus und Entspannung pur

Das Badezimmer ist nicht nur ein Ort für die Körperpflege, viele Menschen suchen dort auch Entspannung und Ruhe. Sei es am Abend nach einem anstrengenden Arbeitstag, oder gemütlich am Wochenende.

(firmenpresse) - Dabei bevorzugen die einen eher eine Dusche, während sich andere ein Bad in der Badewanne einlassen. Speziell in der Badewanne kann die Entspannung richtig gut wirken.

Nun handelt es sich ab und an um eine Grundsatzfrage, ob Dusche oder Badewanne, in der Regel wird aber beides verwendet. Die Dusche kommt dann zur Verwendung, wenn die Körperpflege schnell absolviert werden muss, etwa morgens vor der Arbeit; während die Badewanne hingegen dann eingelassen wird, wenn etwas mehr Zeit zur Verfügung steht. Viele nutzen diese halbe Stunde oder Stunde auch dafür, um zu lesen oder die Augen kurz zu schließen und vor sich hin zu dösen.

Somit spielen natürlich Badewanne und Dusche mit eine zentrale Rolle, wenn es um die Planung des Badezimmers geht. Sofern ausreichend Platz vorhanden ist, wird jeweils ein Exemplar installiert, ab und an darf es aber auch eine Badewannen-Duschkabinen Kombination sein. Hier spricht man häufig auch von einer Badewanne mit Duschtempel.

Besondere Ausführungen haben auch technische Elemente, die gerne auch als Luxus bezeichnet werden. Beispielsweise können Badewannen auch als Whirlpoolwannen gekauft und eingebaut werden. Diese Whirlpool Badewannen sind dem Namen nach eine Kombination aus einer gängigen Badewanne, welche aber auch die klassischen Elemente eines Whirlpools enthält: Sitzwannen, Düsen, Massageelemente zum Entspannen und Relaxen.

Diese Whirlpool Badewannen sind und das mag viele Menschen überraschen, in ihren einfachsten Varianten alles andere als teuer. Natürlich gibt es auch exklusivere Modelle, die richtig ins Geld gehen, aber eine solide Ausführung, die täglich Ihren Dienst erfüllen kann, ist alles andere als unerschwinglich. Im Übrigen können diese Whirlpool Badewannen auch in Kombination mit einem Duschtempel gekauft werden, auch bezüglich Größe und Formgebung sind kaum Grenzen gesetzt.







