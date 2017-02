Zwischen Feuer und Eis

Isländische Natur

(firmenpresse) - Island ist ein Land voller Gegensätze: Dampfende Quellen inmitten einer verschneiten Landschaft, heller Sonnenschein um Mitternacht und eine moderne Hauptstadt neben der unendlichen Stille der Natur. Ab sofort bietet der Spezialreiseveranstalter Wainando die Möglichkeit, das ganze Jahr über die schönsten Seiten des nord-europäischen Inselstaates zu entdecken. Aufgrund der positiven Resonanz der Kunden auf ihre Islandreisen haben sich die beiden Gründerinnen entschlossen, 2017 ihr Angebot für diese Destination noch stärker auszubauen. Egal ob Mitternachtssonne im Sommer oder tanzende Polarlichter im Winter, ob individuell oder in der Gruppe - bei Wainando finden sich Rundum-Sorglos-Pakete mit einzigartigen Erlebnissen für jede Jahreszeit. So erkunden Reisende bei der sechstägigen Gruppenreise „Inspirierende Islandreise mit Yoga und Meditation“ den wenig touristischen Inselnorden und erleben das Schauspiel der Mitternachtssonne. Zudem schöpfen sie bei einem intensiven Yogakurs mit Meditation neue Kraft. Die täglichen Übungen der Schweizer Yogalehrerin Ulrica Seiler, die seit 2009 auf Island lebt, lassen schon nach kurzer Zeit innere Ruhe spüren und sind sowohl für Anfänger wie auch Fortgeschrittene geeignet. Die Gruppenreise findet von 30. Juli bis 4. August 2017 statt und kostet ab 1.435 Euro pro Person. Zu den inkludierten Leistungen gehören fünf Übernachtungen im Einzelzimmer in einem modernen Apartment, drei bis sechs Stunden Yoga und Meditation täglich, ein Ausflug zum Mývatn See sowie Eintritt ins dortige Naturbad und die Transfers zum Flughafen in Akureyri. Alle Apartments bieten einen Panoramablick auf den Fjord von Akureyri; die Yogastunden werden auf Deutsch und/oder Englisch abgehalten. Buchungs- und Beratungsanfragen werden telefonisch unter +49 (0)9571/9299 0-0 oder per E-Mail an discover(at)wainando.de entgegengenommen. Weitere Angebote zu Meditations- und Sinnreisen finden sich unter www.wainando.de.



Kraftorte auf Island erfahren



Ebenfalls neu im Portfolio ist die Gruppenreise „Mit Yoga und Wandern die Kraftorte Islands entdecken“, bei der die Teilnehmer den Naturgewalten der Vulkaninsel ganz nah kommen. Die Mischung aus Yoga und Wandern in freier Natur hilft, den Kopf frei zu bekommen und sich tief zu entspannen. Tägliche Yogaeinheiten an kraftvollen Orten wie dem Wasserfall Goðafoss oder dem Eyjafjörður, dem längsten Fjord des Landes, werden ergänzt durch leichte Wanderungen abseits touristischer Pfade. Denn anders als der bei Touristen immer beliebtere Süden ist der Norden ein noch echter und authentischer Rückzugsort für Naturliebhaber und Ruhesuchende. Buchbar ist der Aktivurlaub ab 1.450 Euro pro Person an folgenden Terminen: 18. bis 23. Juni, 16. bis 21. Juli und 3. bis 8. September 2017. Im Preis inkludiert sind fünf Übernachtungen im Einzelzimmer in einem modernen Apartment, Abendessen, tägliche Yogastunden, geführte Wanderungen und alle Transfers des Programms.





Individuell die Insel erkunden



Für Kunden, die lieber selbst bestimmen, wie ihre Island-Reise aussehen soll, bietet Wainando ganzjährig verschiedene Möglichkeiten. Von Oktober bis April begeistert das Land beispielsweise mit gewaltigen Gletschern, eisverhangenen Wasserfällen und heißen Quellen, die Reisende bei einer individuellen Mietwagenrundreise erleben können. Auch für den Sommer sind flexible Touren mit dem eigenen (Miet-)wagen buchbar, um die isländische Natur und die Kultur hautnah zu erfahren. Zudem werden 2017 drei neue Angebote für Reiter das Portfolio des Spezialreiseveranstalters bereichern. Dabei lernen passionierte Pferdefreunde lokale Gestüte kennen und unternehmen mit den Gastgebern traumhafte Ausritte. Für nicht-reitende Partner wartet ein abwechslungsreiches Alternativprogramm zum Kennenlernen der Insel. Diese Touren sind ideal, um sie mit anderen Island-Bausteinen wie einer Städtereise nach Reykjavik zu kombinieren. Ein Besuch der nördlichsten Hauptstadt Europas und Kulturhochburg kostet bei Wainando ab 497 Euro pro Person für drei Nächte. Als Experte für maßgeschneiderte Angebote stellt Wainando seinen Kunden auch jederzeit eine individuelle Island-Reise zum eigenen Wunschtermin zusammen.









Wainando ist ein im April 2015 gegründeter Reiseveranstalter für maßgeschneiderte Meditation- und Sinnreisen. Dank eines innovativen und individuellen Baukastensystems kann sich jeder Kunde seine Reise nach seinen Wünschen zusammenstellen. Dabei stehen die beiden Gründerinnen, die Schwestern Bernita und Michaela Müller, immer beratend zur Seite, da jede Destination im Angebot von ihnen persönlich bereist wurde. Bei den Reisezielen schauen die beiden über den Tellerrand hinaus und bieten zum Beispiel auch Meditationsreisen in für diesen Bereich noch untypische Destinationen wie Neuseeland und Island an. Derzeit im Portfolio befinden sich außerdem Deutschland, Österreich, Italien, Frankreich, Spanien, Portugal, Grönland, Indien, Thailand und Bhutan. Die Produktpalette reicht von Meditation, Ashram- und Klosteraufenthalten, Stille-Retreats, bis hin zu Anti-Stress-Seminaren, Yoga und Detox.

