Die PLAYMOBIL-Highlights 2017

(firmenpresse) - (Mynewsdesk) Zirndorf, 01. Februar 2017 - Zur Spielwarenmesse 2017 wird es erstmals Spielsets zu international bekannten Entertainment-Marken im Sortiment von PLAYMOBIL geben. Ob Lizenzthemen zum Comedy-Klassiker ?Ghostbusters?, zum Action-Adventure ?Drachenzähmen leicht gemacht? oder aber Themen wie Reiterhof, Top Agents oder Wohnhaus ? der Mix aus 162 kreativen und originellen Produktneuheiten in unterschiedlichen Preislagen garantiert langanhaltenden Spielspaß für Jungen und Mädchen, für alle Budgets, Schenkanlässe und Jahreszeiten.

Von der Kinoleinwand ins Kinderzimmer

Mit den neuen Ghostbusters-Spielsets von PLAYMOBIL schlüpfen Kinder in die Rolle ihrer größten Helden. Die Ghostbusters? Feuerwache ist das Hauptquartier der Geisterjäger und steckt randvoll mit Ausrüstung für spannende Geisterjagden. Bei Spukalarm gelangt das Team mit dem Ecto-1 ? inklusive Original-Sirenensound und Blinklicht ? schnell an jeden Einsatzort. Zusammen mit den Geisterjägern Peter Venkman, Ray Stantz, Egon Spengler und Winston Zeddemore gehen die kleinen und großen Fans auf Geisterjagd. Der gefräßige Slimer am Hotdog-Stand und Marshmallow Man dürfen dabei ebenso wenig fehlen wie die Terror Dogs und weitere bekannte Charaktere. Für authentische Action sorgt das originalgetreue Equipment wie aufklappbare Geisterfallen, Protonenstrahler und ?PKE-Meter?.

ab 12.05.17

Alle Fans von Hicks, Ohnezahn und den Wikingern von Berk können jetzt auf dem Rücken feuerspeiender Drachen durch die PLAYMOBIL-Welt sausen. Mit den brandneuen Sets der Spielwelt ?Dragons? gehen die Abenteuer der heldenhaften Drachenreiter zuhause im Kinderzimmer weiter. Die neue PLAYMOBIL-Spielwelt beinhaltet aufwändig gestaltete Charaktere wie Hicks, Haudrauf, Drago, Astrid, Grobian, Eret und Accessoires des beliebten Action-Adventures und überzeugt mit raffinierten Spielfunktionen. Die Drachen Ohnezahn, Sturmpfeil, Donnerklaue und Schreckliche Schrecken sind extrem beweglich und ermöglichen actionreichen Flug- und Spielspaß. Fans werden Feuer und Flamme für die neuen Dragons-Spielsets sein, denn jetzt können sie sich selbst in kleine Wikinger verwandeln und im Rollenspiel in die liebenswerte Welt von Berk eintauchen.

ab 18.08.17

Motorsport-Innovation im Spielzeugformat

Einmal zum Helden der Rennstrecke werden ? davon träumen nicht nur kleine PLAYMOBIL-Fans. Bereits zum dritten Mal setzen die PLAYMOBIL-Designer ein Porsche-Modell in Miniatur um: Der Porsche 911 GT3 Cup ist die Motorsport-Version des legendären Elfers und geht ab 2017 auch im Original auf internationalen Rennstrecken an den Start. Die Miniatur-Version besticht durch innovatives Design, intelligente Performance und höhenverstellbare Heckflügel. Am PLAYMOBIL-Kommandostand wartet schon der Mechaniker auf den nächsten Reifenwechsel. Dank umfangreichem Werkstattzubehör steht dem Sieg des Porsche 911 GT3 Cup nichts mehr im Wege! Bei der Siegerehrung erstrahlt der Rennwagen dank Front-, Heck- und Innenbeleuchtung in vollem Glanz.

ab 24.02.17

Kleiner Alltag ganz groß

Auch Alltägliches kann ganz besonders sein: Mit drei modernen Spielwelten bietet PLAYMOBIL Kindern die Möglichkeit, typische Alltagssituationen nachzuspielen und immer wieder neu zu erleben. Mit drei attraktiven Geschäften lädt die Einkaufspassage zum Shoppen und Flanieren ein. Neue Trends finden die Kunden in der Modeboutique, ein Sporthändler berät zu allen Sportarten und im Tierfachgeschäft findet sich alles für die geliebten Haustiere. Noch abwechslungsreicher wird das Einkaufserlebnis mit den Erweiterungssets: Beim Babyausstatter sucht Mama nach einem neuen Kinderwagen während die Kleinen das Spielzeug ausprobieren. Zur anschließenden Stärkung geht es ins Café ?Cupcake? und danach zum Blumenhändler. Damit auch immer genug Bares vorhanden ist, gibt es einen Geldautomaten, der mit Geldscheinen befüllt werden kann.

bereits erhältlich

Das PLAYMOBIL-Wohnhaus steckt voller Leben! Das Haus ist ausgestattet mit fünf Zimmern und liebevollen Details, wie etwa einer echten Klingel an der Haustür. Der Einzug wird mit einer bunten Gartenparty gefeiert, bei der für jeden etwas dabei ist: Die Kinder lieben die neue Schaukel und toben vergnügt im Planschbecken während die Eltern den Grill anwerfen und die Gäste bedienen. Das moderne Wohnhaus lässt sich mit vier Zubehörsets in unterschiedlichen Preislagen beliebig erweitern: zur Auswahl stehen ein Wohnzimmer, ein Badezimmer, eine Küche sowie ein Schlaf- und Kinderzimmer. Damit bietet das neue Wohnhaus alles, was das Kinderherz begehrt ? für viele neue Geschichten und Erlebnisse, bei denen kein Tag dem anderen gleicht.

ab 15.09.17

Hochzeitsträume werden wahr! Braut und Bräutigam geben sich das Jawort und feiern diesen besonderen Anlass mit zahlreichen Gästen. Im Brautmodengeschäft sucht die Braut nach ihrem Traumkleid während Blumenkinder und Fotograf schon aufgeregt am blumig geschmückten Hochzeitspavillon warten. Nach der Trauung macht sich das Brautpaar in der Hochzeitslimousine auf den Weg zur großen Hochzeitsparty, natürlich inklusive Blumengesteck auf der Motorhaube. Dann das große Finale unter freiem Himmel: die Partygesellschaft wartet bereits auf das Brautpaar, die Geschenke liegen auf dem Gabentisch, und auch die Hochzeitstorte steht bereit. Die Feier kann beginnen! Mit den fünf Sets zum Verlieben können Kinder ihren großen Tag immer wieder auf neue Art und Weise spielend erleben.

ab 28.04.17

Tierfreunde im Glück: neue Spielwelten, neue Tierfiguren

Freiheit, Abenteuer, die Lust am Erleben und Entdecken ? all das bietet der neue große Reiterhof von PLAYMOBIL! Vom Training bis zur Fellpflege ? der Umgang mit den sensiblen Tieren bereitet allen Kindern Freude. Ein besonderes Highlight ist das jährliche Reitturnier, für das die Kinder mit ihren Pferden lange trainiert haben. Dafür müssen Hof und Pferde in Bestform sein. Auf dem anbaubaren Pferdewaschplatz werden die Tiere gesäubert und laufen sich anschließend auf der kombinierbaren Pferdekoppel warm. Schon kommen die ersten Gäste mit dem Pferdetransporter an. Darin ist genug Platz für zwei Pferde, zwei Begleiter und alle wichtigen Reitutensilien. Damit auch alle teilnehmenden Pferde gut unterkommen, können noch zwei weitere Pferdeboxen angebaut werden. Kurz vor dem Turnier unterhalten zwei Akrobaten die Zuschauer beim Voltigier-Training während sich die Kinder bei einer Fahrt mit der Pferdekutsche amüsieren. Nun wird es spannend: wer gewinnt den goldenen Pokal?

ab 04.08.17

Für Familien ist das Aquarium ein beliebtes Ausflugsziel, um die vielfältige Unterwasserwelt hautnah zu entdecken. Mit der neuen PLAYMOBIL-Spielwelt ?Meeresaquarium? halten nun faszinierende Meerestiere Einzug in die Kinderzimmer. Die großen Panoramascheiben erlauben eine tolle Sicht auf die bunten Fische, die sich im großen mit Wasser befüllbaren Becken tummeln. Bei Bedarf kann das Becken einfach erweitert werden. In der Tiefseehöhle erfahren Besucher alles über tropische Korallenriffe und die transparente Sichtglocke bietet mutigen Meeresforschern einen besonderen Blick auf die zahlreichen Unterwassertiere. Von der Terrasse aus können die Besucher der Trainerin mit ihren Seelöwen zuschauen und auch am Pinguinbecken gibt es viel zu entdecken. Ein Andenken an den tollen Tag gibt es im Aquarium-Shop mit Imbiss. Sechs Tüten mit beliebten Tierarten ergänzen das Meeresaquarium: von Hammerhai, Pelikan bis hin zur Wasserschildkröte ? hier findet jedes Kind sein Lieblingsmeerestier!

bereits erhältlich

Actiongeladene und magische Abenteuer

Die Polarregionen mit ihren Eisbergen und endlosen Weiten ziehen seit jeher Abenteurer und Forscher in ihren Bann. PLAYMOBIL lädt jetzt mit einer actiongeladenen Spielwelt zur Polar-Expedition ins Reich der Eisbären ein. Im Polar Ranger Hauptquartier mit Lichtmodul begutachten die Forscher geheimnisvolle Kristalle auf der Suche nach einer neuen Energieressource. Für ihre Expeditionen ins Eis sind sie mit Akia, Hundeschlitten und Schneemobil bestens gewappnet, um sich Eisbären oder den gefährlichen Eispiraten zu stellen. Die haben es auf die Energiekristalle der Forscher abgesehen und greifen das Hauptquartier mit ihrem Truck und Racer an. Die mutigen Polar Ranger sind aber dank Geheimversteck und Riesenkanone gut vorbereitet. Wer wird den Kampf um die Energiekristalle gewinnen?

bereits erhältlich

Der magische Feenwald mit liebevollen Details entführt Kinder in eine zauberhafte Welt voller Fantasie, in der die Feen auf einer geheimen Lichtung im Einklang mit den Tieren und der Natur leben. In der Lichter-Blüte wurde ein Feenbaby geboren, das prompt von allerlei Feen, Elfen und fabelhaften Tieren begrüßt wird. Auch die Drachenmama freut sich über Nachwuchs! Mit dem romantischen Feenschiff kommen weitere Gäste an, die von einem bezaubernden Delfin ins geheime Feenland begleitet werden. Die Blumenfee reist mit der Einhornkutsche an, die Wasserfee reitet auf ihrem Pferd ?Aquarius? zur großen Feenfeier. Natürlich sind auch die Tiere des Waldes eingeladen: Störche, Waschbären, Eulen, das Stinktierchen und auch das Rehlein eilen herbei, um das neugeborene Feenbaby in ihrer magischen Welt willkommen zu heißen. Auf der verborgenen Lichtung können Kinder in die fabelhafte Welt der Feen und Elfen eintauchen, kreativ sein und dank fantasievollem Zubehör immer wieder neue, magische Abenteuer erleben.

ab 10.02.17

Outdoor-Abenteuer mit PLAYMOBIL

Jetzt kommt Verstärkung für alle kleinen und großen Bauprojekte! Die neuen, coolen Baufahrzeuge von PLAYMOBIL Sand versprechen eine echte Innovation: mit vielen abnehmbaren Teilen kann nach Herzenslust gestaltet und gebuddelt werden. Der Muldenkipper mit Sieb ist ein zuverlässiger Helfer für jeden kleinen Bauherrn. Die Spielelemente Sieb, Sandform und Rampen können abgenommen und vielseitig eingesetzt werden: so dienen zum Beispiel die Rampen zum Überfahren von Hindernissen, als Brücke zwischen Gräben oder werden zu Wasserrutschen. Auch der Schaufelbagger bietet kreative Unterstützung. Schaufel, Fahne und Korb können entfernt und einzeln benutzt werden. Die stabile Schaufel ist sowohl am Bagger als auch in der Hand ein zuverlässiges Werkzeug, um Sandburgen zu gestalten und tiefe Löcher zu graben. In Kombination mit den zugehörigen, extra dafür entwickelten Spielfiguren sind die neuen Baufahrzeuge das Fundament für großen, ideenreichen Bauspaß.

ab 17.02.17

Das Kinderzimmer wird zum Hochgebirge mit der neuen Spielwelt ?Bergrettung?! Outdoor-Sportler können sich am Kletterfels mit Berghütte austoben: Nach dem Klettern am Seil, Freeclimbing oder Abseilen können sich müde Bergsportler vom Aufstieg erholen. Geraten die Outdoor-Sportler einmal in Not, sind die Bergretter sofort zur Stelle. Ihr Einsatzfahrzeug und Bergrettungs-Quad leisten auch in unwegsamem Gelände schnelle Hilfe. Der Rettungshund sucht nach Verletzten, die vom Helikopter blitzschnell ausgeflogen werden können. Mit der starken Spezialausrüstung sind die Bergretter auch in schwindelerregenden Höhen auf alles vorbereitet. Die neuen Sets bieten lange anhaltenden Spielspaß und jede Menge Action für alle kleinen Gipfelstürmer.

ab 03.02.17

Weitere tolle Spielideen für draußen liefert PLAYMOBIL mit den neuen Sets aus der Reihe ?Outdoor Action?. Am Boden versprechen die futuristischen Speed Roller ?Blue? und ?Orange? rasante Rennen. Einfach mit dem Riemen aufziehen und schon rollt die mit einem PLAYMOBIL-Roboter bemannte Kapsel los! Schnelle Flug-Action ist mit den Drachenfliegern ?Jack? und ?Lucas? vorprogrammiert. Die abenteuerlustigen Figuren liefern sich spannende Duelle in der Luft. Nach dem Spielen wird der Stoffdrache einfach zusammengeschoben und ist bereit für den nächsten Flug.Wer rollt und segelt weiter? Egal ob zum Verschenken oder selbst Ausprobieren, die neuen Outdoor-Sets sorgen für jede Menge Spaß und Action.

ab 17.02.17

Spielen to go

Mit vier neuen Spielideen ergänzt PLAYMOBIL die beliebte Reihe der Aufklapp-Spiel-Boxen zum Mitnehmen. In jeder von ihnen steckt eine eigene kleine Spielwelt mit viel Zubehör. Einfach mit dem Schlüssel die geheimnisvolle Box öffnen, und im Nu entsteht über die raffinierte Klapptechnik ein tolles Spielgebäude. In der Ritterschmiede rüsten sich die Ritter mit allerlei Waffen und Rüstungselementen für das bevorstehende Turnier während in der Monsterburg gruselige Kreaturen schaurige Tränke brauen. Im Blumenladen der freundlichen Floristin findet jeder ein Geschenk für seine Lieben und Surfer freuen sich nach dem Wellenritt im Surf Shop mit Strandbar über eine kühle Erfrischung. Die Aufklapp-Spiel-Boxen von PLAYMOBIL lassen sich nach dem Spielen schnell und einfach zusammenräumen, denn der komplette Inhalt passt in die abschließbare Box hinein. Der Schlüssel wird sicher am Boden befestigt und aufbewahrt. Übrigens: Die Spielboxen lassen sich mit einem kleinen Handgriff auch ohne Schlüssel öffnen, sollte dieser einmal verloren gehen.

bereits erhältlich

Schon die Kleinsten können sich für schnelle Fahrzeuge und heiße Rennen begeistern. Mit PLAYMOBIL können sie sich jetzt wie ihre großen Vorbilder aus dem Motorsport fühlen: Für alle, die Geschwindigkeit lieben, stehen jetzt drei neue RC-Racer von PLAYMOBIL in den Startlöchern. Wer holt sich den Turniersieg ? der fetzige Supersport-Racer, der nostalgische Rock?n?Roll-Racer oder der turboschnelle Rocket-Racer? Mit ihrem sportlichen Design und tollen Lichteffekten liefern die Rennautos eine beeindruckende Performance. Via Bluetooth mit der enthaltenen Fernbedienung oder der kostenfreien Fernsteuerungs-App lassen sich die Racer bis zu zehn Meter weit steuern. Die neuen Pisten-Stars stehen für rasante Action und trainieren Geschicklichkeit und Konzentration. Eine tolle Geschenkidee für Motorsport-Fans.

ab 07.04.17

Actionhelden auf der Überholspur

Bekannt aus dem Disney Channel und inspiriert von PLAYMOBIL erleben Ruby, die Piratin, Alex, der Ritter, Twinkle, die Fee und Agent Gene spannende neue Abenteuer! Mit der zweiten Staffel ?Super 4? gehen die Abenteuer der vier Helden in eine neue Runde ? pünktlich zum Serienstart bekommt auch die PLAYMOBIL-Spielwelt von Super 4 Zuwachs. In der geheimen Super 4-Zentrale, dem Piraten-Chamäleon, bereiten Ruby und ihr Ziehvater Rubens den nächsten Einsatz gegen Bösewicht Grimmagus vor. Der hat versehentlich eine Katze in einen Ritterland-Drachen verwandelt und macht sich auf seinem beleuchteten Rücken zu neuen Schandtaten auf. Auch Dr. X hat eine neue Erfindung ausgetüftelt: Der Skyjet mit Transformations- und Schussfunktion trifft auf Agent Gene und seinen FulguriX. Der kletternde Riesenaffe Gonk und die Alien-Krieger mit ihrer T-Rex-Falle ergänzen die liebevoll gestaltete Spielwelt, die Kindern zeigt, dass Freundschaft und Fantasie einfach alles möglich machen.

bereits erhältlich

Bösewichte aufgepasst: Die PLAYMOBIL-Top Agents sind zurück! Das Spy Team ist bereit für neue Abenteuer. In Dr. Drone?s Command Center schmiedet der Schurke erneut finstere Pläne gegen die Spione. Unterstützt wird er dabei von der riesigen bemannten Mega Drone und dem Dr. Drone Pick-up, der die intelligente Drohne ?D1? transportiert. Doch mit ihrer Spezialausrüstung sind die Agenten perfekt vorbereitet. Ob an Land, zu Wasser oder in der Luft, der Spy Racer und der Spy Team Battle Truck mit Jet können Schurken überall aufspüren. Der Mech kann sich sogar vom Fahrzeug in einen Roboter verwandeln und fiese Drohnen bändigen! Die PLAYMOBIL-Spielwelt Top Agents lädt Nachwuchs-Spione zu spannenden Missionen ein. Mit cleveren Tools und Waffen sowie extrem wandlungsfähigen Fahrzeugen garantieren die neuen Sets jede Menge Action und lange anhaltenden Spielspaß.

ab 01.09.17

Neue Spielwelten für die kleinsten Fans

Acht Neuheiten erweitern 2017 die liebenswerte Kleinkindserie PLAYMOBIL 1.2.3 und versprechen abwechslungsreiches Spielvergnügen für kleine Entdecker ab 1 ½ Jahren. Die Pirateninsel, das Piratenschiff mit Wasserkanone und der Rettungswagen schulen spielerisch die motorischen Fähigkeiten der Kleinen. Mit den Dinoforschern lernen sie die Urzeit kennen und der Marktstand zum Mitnehmen ist perfekt für mobilen Sortierspaß. Als idealer Einstieg in die Welt von PLAYMOBIL 1.2.3 eignen sich der Mann mit Hund oder der Ranger mit Zebra, die immer wieder ein tolles Mitbringsel sind.

ab 10.03.17

?und vieles mehr!

Viele weitere fantasievolle Spielideen runden das PLAYMOBIL-Neuheitenjahr ab, wie etwa die beliebten Aufklapp-Spiel-Boxen, die sich ideal überallhin mitnehmen, schnell aufbauen und genau so schnell wieder aufräumen lassen. Limitierte Aktionsartikel zum Knüller-Preis, wie die Dinos, das U-Boot mit Unterwassermotor und das Rennauto von PLAYMOBIL 1.2.3, sind tolle Geschenkideen. Und natürlich verkürzen die PLAYMOBIL-Adventskalender auch 2017 mit drei neuen Motiven ? darunter eines von PLAYMOBIL 1.2.3 ? den Kindern das lange Warten auf Weihnachten?

Die geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG mit Sitz im fränkischen Zirndorf bei Nürnberg ist der Hersteller von PLAYMOBIL und steht für Premium-Spielzeugqualität made in Europe. Die 7,5 cm großen PLAYMOBIL-Figuren stehen im Zentrum dieses kreativen, vielfach ausgezeichneten Systemspielzeugs. Das fantasievolle Rollenspiel mit den historischen und modernen Themenwelten fasziniert Kinder und wird von Eltern und Pädagogen gleichermaßen geschätzt. Seit 1974 wurden bereits 2,9 Milliarden PLAYMOBIL-Figuren gefertigt. Die über 30 Spielthemen werden in rund 100 Ländern weltweit vertrieben. Die Brandstätter Gruppe mit Produktionsstätten in Deutschland, Malta, Spanien und Tschechien erreichte 2015 einen Gesamtumsatz von 616 Mio. Euro und beschäftigt weltweit mehr als 4.100 Mitarbeiter. Das innovative Unternehmen entwickelt, produziert und vertreibt unter dem Markennamen LECHUZA zudem seit 2000 hochwertige Pflanzgefäße aus Kunststoff sowie seit 2015 Design-Gartenmöbel.







