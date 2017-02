Frankfurter Rundschau: Ausländerfeind oder Antisemit?

(ots) - Der mutmaßliche "Bomber von Düsseldorf" soll im

Sommer 2000 mit einem Anschlag zehn Menschen teils schwer verletzt

haben. Der Mann war als Neonazi bekannt. Alle Opfer waren Ausländer,

sechs von ihnen waren Juden. War hier Ausländerfeindlichkeit das

entscheidende Motiv oder war es Antisemitismus? Antisemitismus ist

zurzeit in rechtspopulistischen und rechtsextremen Zirkeln nicht

recht angesagt. Wer dort etwas werden will, der sollte auf

Ausländerhass im Allgemeinen und Islamophobie im Besonderen setzen.

Was den Bombenleger von Düsseldorf betrifft: Ist er ein Antisemit,

hat er derzeit mit scharfer Distanzierung durch rechtspopulistische

und -extremistische Kreise zu rechnen. Ist er hingegen ein

Ausländerfeind, wird sich die Kritik auf die Ablehnung der Bombe als

untaugliches Mittel beschränken.







