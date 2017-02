ST-Promotions berät Sie kompetent bezüglich Promotions in Stuttgart.

Die Promotionagentur mit mehr als 30 Jahren Erfahrung begleitet Ihr Unternehmen auf dem Weg zur Produktetablierung mit erprobten, langfristig werbewirksamen Methoden.

(firmenpresse) - Die in Deutschlands Südwesten gelegene Stadt Stuttgart ist ein veritables Wirtschaftszentrum der Bundesrepublik. Ihr Börsenplatz gilt hinter dem von Frankfurt als zweitwichtigster in Deutschland. In einigen Bereichen ist er sogar Spitzenreiter in Europa. Besonders für private Anleger ist der Börsenplatz eine unentbehrliche Anlaufstation. Privatbesitzer können hier Aktiengeschäfte zu Konditionen betreiben, die normalerweise nur institutionellen Anlegern zugänglich sind. Stuttgart ist auch kulturell eine reizvolle Stadt mit vielen Angeboten für die Freizeitgestaltung. Laut einer Umfrage von 2005, bestätigen 83% aller Befragten, sie leben gerne in Stuttgart.



Falls Sie in dieser Stadt, die das Moderne und Traditionelle stilvoll miteinander verbindet, ihre Produkte bewerben wollen, brauchen Sie einen Partner im Promotionbereich, der sich mit der Sache auskennt. ST-Promotions ist jene Agentur, die im Bereich Promotion schon viel Erfahrung in Stuttgart und der umliegenden Metrolpolregion gesammelt hat. Die erfahrene Promoagentur hat eine breite Palette an Promotionmöglichkeiten, die auf jedes Produkt und jede Zielgruppe, der in der Metropolregion Stuttgart lebenden 5,3 Millionen Menschen abgestimmt ist.



Lassen Sie sich vorab beraten, welches Promotionpaket das Ideale für Ihr Produkt ist



Zu den Promotionoptionen, die ST-Promotions anbietet, gehören Personal Promotion, Point-of-Sale Promotion und Vertriebspromotion. Die Vertriebspromotion befasst sich mit allen Strategien, die dem Produktvertrieb förderlich ist. Neben den Unterkategorien, wie Kaufentscheidungsanalyse und Website Entwicklung, kann sie auch Promotionarten, der den beiden anderen zugehörig ist, beinhalten .



Point-of-Sale Promotion (oder kurz PoS Promotion) ist das absatzfördernde Bewerben eines Produkts am Verkaufsort. Das Prinzip hier ist vor allem auf das Produkt aufmerksam zu machen, während der Kunde einkaufen geht und das Produkt nicht unweit von ihm entfernt ist.





Leasing Außendienst ist eine typische Form der PoS Promotion, bei dem ein speziell geschulter Promoter zu einer Verkaufsfiliale entsendet wird und dort die Gegebenheiten untersucht, eventuell Korrekturen an Produktplatzierungen vornimmt und das Verkaufspersonal mit neuen Werbemitteln und Vorschlägen versorgt. Zu weiteren Beispielen einer PoS Promotion gehören Verkostungsaktionen oder Einpackpromotionen.



Einpackpromotions sind Werbeaktionen, bei dem Promoter Kunden nach dem Einkauf helfen, ihre Sachen einzupacken. Dabei bietet sich die Gelegenheit, sich kurz mit dem Kunden auszutauschen, ihn über das Produkt zu informieren sowie es ihm als Sample dem Einkauf beizulegen. Personal Promotions, wie es der Name nahelegt, beschäftigt sich mit einer Sparte, bei der die Promotion auf dem persönlichen Kontakt zur Zielperson beruht. Ob Kids Promotion, Ambient Promotion oder Festival Promotion, die Produktbewerbung geht immer mit einer direkten Kundenansprache einher.









Als bundesweit tätige Promotionagentur liegt der Fokus unserer Tätigkeit auf dem Erfolg unserer Kunden; wir sorgen für herausragenden und messbaren Mehrwert.

Die von uns genutzte Kommunikationsform des Face-to-Face Marketings lässt sich nicht ausblenden oder wegzappen.

So kreieren wir werbliche Kontakte, die unter qualitativen Gesichtspunkten kaum zu überbieten sind.

Mit unserer Erfahrung von über 25 Jahren und unserer Präsenz in allen großen Städten Deutschlands können wir auch kurzfristig auf die Wünsche unserer Kunden reagieren.



ST-PROMOTIONS oHG

Kiefholzstr. 263, 12437 Berlin

