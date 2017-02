WICHTIGE MITTEILUNG! Mark Bric und Iso Frame Messesysteme zu unschlagbaren Preisen

Die innovativen Messesysteme des Herstellers Mark Bric sind ab sofort, auch bei Modulare Displays verfügbar, und das zu unschlagbaren Preisen.

Iso Frame Messedisplay, erweiterbare Messewand

(firmenpresse) - Ihr Messe- oder Präsentationsstand ist Ihr Image!



Mithilfe der hochwertigen Messesysteme von Mark Bric, sind wir bemüht, Ihre Werbebotschaft zum Vorschein zu bringen, indem wir Komplettlösungen mit hochwertigen Digitaldruck und Sublimationsdruck anbieten.



Das Tolle an den Marc Bric Systeme ist, dass diese, ohne Werkzeug aufgebaut werden können, und sehr leicht zu handhaben sind.



Eine innovative Lösung, womit man sowohl gerade, als auch gebogene Messewände aufbauen kann, ist die Iso Frame- Lösung. Die horizontalen Verbindungsprofile sind flexibel, sodass die Werbewand bis zu 180 * gebogen werden kann, und dass aber mit demselben Druck, mit dem die Werbewand auch gerade aufgebaut wird. Das heißt Ersparnis, da Sie, egal ob für gerade oder gebogenen Messewände, nur einen Druck benötigen und nicht zwei.



Um Ihren Messestand oder Infopoint zu vervollständigen, können Sie aus einer breiten Palette an Zubehör auswählen: LED Strahler, Monitorhalterung, Messecounter oder Theken, Regale, Broschürenhalterungen und Prospektständer.



Um aber die Auswirkung auf Ihre potentiellen Kunden zu erhöhen, benötigen Sie einen hochwertigen Digitaldruck oder Sublimationsdruck. Diesen können Sie in hochwertiger Fotoqualität, von Modulare Displays erwerben. Und das, zu einem hervorragendem Preis- Leistungs- Verhältnis.



http://www.modularedisplays.com



Modulare Displays

Am Kirchberg 3, 94164 Sonnen

Modulare Displays

Remus Badulescu

Sonnen

+49 8584 2029968



