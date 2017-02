Innovativer Bürodrehstuhl Xenium Freework Duo Back

Maximum an individueller Bewegungsfreiheit im Büro

Xenium freework Duo Back von Rohde& Grahl (Bildquelle: @Copyright der ROHDE& GRAHL GmbH, Deu

(firmenpresse) - Innovativer Bürodrehstuhl mit einem Maximum an individueller Bewegungsfreiheit von hoell.de

Der Xenium Freework Duo Back ist ein Bürodrehstuhl der absoluten Spitzenklasse, der höchste Anforderungen an Ergonomie und Funktionalität erfüllt und zeitgleich durch sein klassisch-zeitloses Design überzeugt. Dieses exklusive Produkt entsteht bei dem Büromöbelhersteller Rohde & Grahl aus dem niedersächsischen Steyerberg bei Nienburg/Weser, der seit Jahrzehnten für Qualitätsprodukte made in Germany steht. Den ergonomischen Bürodrehstuhl finden Sie im Sortiment des professionellen Büroausstatters horst höll GmbH aus Baden-Baden. Das heute vom Einrichtungsberater und geprüften Arbeitsplatzberater Ralf Höll und seinem Bruder Jürgen Höll geführte Unternehmen in Baden-Badens betreibt außerdem auch einen gut sortierten Onlineshop (www.shop.hoell.de) , in dem auch der Xenium Freework Duo Back Bürodrehstuhl erhältlich ist.

Im Zeitalter zunehmender Digitalisierung fast aller Büroarbeitsplätze nimmt die Schreibtischarbeit am PC einen Großteil der täglichen Arbeitszeit der meisten Mitarbeiter in Anspruch. Eine Studie der Unternehmensberatung PriceWaterhouseCoopers hat schon 2013 ergeben, dass körperliche Untätigkeit und überwiegend im Sitzen ausgeführtes Arbeiten bei mehr als 30% der städtischen Bevölkerung zu Gesundheitsproblemen wie Rücken- und Nackenschmerzen sowie Wirbelsäulenbeschwerden führen, die häufig mit fehlzeitbedingten finanziellen Einbußen bei den jeweiligen Arbeitgeberunternehmen und körperlichen Beeinträchtigungen und gesundheitlichen Beschwerden am Arbeitsplatz bei den betroffenen Arbeitnehmern verbunden sind. Daher kommt es maßgeblich darauf an, dass durch die Auswahl eines hochwertigen, anhand ergonomischer Kriterien entwickelten Bürostuhls die individuelle Bewegungsfreiheit des Nutzers so optimiert werden kann, dass ein Maximum an Wohlbefinden beim Mitarbeiter durch eine weitgehende Entlastung von Nacken, Rücken und Bandscheibe herbeigeführt wird.

Xenium Freework Duo Back - die optimale Lösung für einen ergonomisch ausgerichteten Arbeitsplatz

Wie der aus TV und Printmedien bekannte Professor Ingo Froböse, der Leiter des Zentrums für Gesundheit an der Deutschen Sporthochschule in Köln, bereits mehrfach betonte, muss derjenige, der heute keine Zeit für Bewegung hat, irgendwann viel Zeit für Krankheiten aufbringen. Übertragen auf die Arbeitsplatzgestaltung bedeutet dies, dass angesichts des Überwiegens sitzender Tätigkeiten dafür gesorgt werden muss, dass Büroarbeitsplätze ein Maximum an Bewegung im Sitzen ermöglichen. Der Xenium Freework Duo Back sorgt mit seiner geteilten Rückenlehne für eine Rückenentlastung um rund 50% und gleichzeitig für die optimale Gestaltung von mehrdimensionalen Bewegungsabläufen in allen Richtungen. Dadurch können horizontal und vertikal verlaufende Bewegungen optimal unterstützt werden. Der vom Innovationsführer Rohde & Grahl optimierte neue Xenium Freework Duo Balance Bürodrehstuhl sorgt durch seine fortschrittliche Technologie für geringe Ausfallzeiten von Mitarbeitern, da er Nacken-, Rücken- und Wirbelsäulenbeschwerden maximal entgegenwirkt, sodass die Krankenstands Quote des Unternehmens deutlich sinkt. Dadurch reduziert sich der Vertretungsbedarf im Unternehmen erheblich und generiert spürbare, betriebswirtschaftlich relevante Einsparungen im Personalbudget jedes Unternehmens. Zugleich steigen das subjektive Wohlbefinden der Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz und damit die Identifikation des Arbeitnehmers mit dem Unternehmen. Dies führt zu einer steigenden Motivation des Mitarbeiters und damit zu einer deutlichen Verbesserung seiner Arbeitsergebnisse in qualitativer und quantitativer Hinsicht. Die Mitarbeiter profitieren vom neuen, ergonomischen Bürodrehstuhl durch ein gesteigertes Wohlempfinden am Arbeitsplatz und durch die Reduzierung von schmerzhaften Belastungssymptomen an Nacken, Rücken und Wirbelsäule.

Mit dem Xenium Freework Duo Back neueste ergonomische Erkenntnisse nutzen

Die innovative Framework-Technologie sorgt für eine optimale Unterstützung des Rückens über die eigene Muskulatur, sodass sich kein zusätzlicher Druck auf Wirbelsäule, Dornfortsätze und Kreuzbein aufbauen kann. Die dreidimensional bewegliche Sitzfläche gewährleistet eine freie, unterstützte Beweglichkeit der Wirbelsäule in jeder Sitzposition. Die zweigeteilte Rückenfläche fördert die Stimulation des Rückens und bietet eine maximale Entlastung der Lendenwirbelsäule, sodass eine zusätzliche Lordosen Stütze entbehrlich ist. Die innovativen Rückenlehnen Flügel gewährleisten eine optimale Anpassung an jede Bewegung des Oberkörpers nach vorn und hinten, nach beiden Seiten sowie in der Längsachse. Der Wohlfühlfaktor am Arbeitsplatz lässt sich noch dadurch steigern, dass nach längerem Sitzen einige Minuten abwechselnd im Stehen oder Gehen verbracht werden. Optimal ist die Verwendung eines höhenverstellbaren Stehschreibtischs, der ein alternierendes Arbeiten im Sitzen und Stehen ermöglicht.

Die horst höll Büroeinrichtung GmbH ist ein Familienunternehmen in der zweiten Generation in Baden-Baden. Über 50 Mitarbeiter stellen sich dem den Anforderungen Bürowelt. Mit der 40-jährigen Erfahrung stellt das Unternehmen umfassende Konzepte und Lösungen für die Organisation in der Bürolandschaft.

Die horst höll Büroeinrichtung GmbH ist ein stetig wachsendes Familienunternehmen in der zweiten Generation mit dem Hauptsitz in Baden-Baden. Über 50 hochmotivierte Mitarbeiter stellen sich dem kontinuierlichen Wandel und den Anforderungen der modernen Büro- und Arbeitswelt.

Kommentare zur Pressemitteilung