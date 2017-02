Westfalen-Blatt: WESTFALEN-BLATT: Kein einziger Gefährder im Zuständigkeitsbereich des BKA

(ots) - Die heute vom Kabinett verabschiedete Änderung

des BKA-Gesetzes, die die Voraussetzung für elektronische Fußfesseln

ohne eine vorherige Verurteilung schafft, läuft ins Leere. Nach

Informationen des WESTFALEN-BLATTS (Donnerstagsausgabe) gibt es

derzeit in Deutschland keinen einzigen Gefährder, der in die

Zuständigkeit des Bundeskriminalamts fällt. Alle bekannten Gefährder

unterlägen der Zuständigkeit des Bundeslandes, in dem sie gemeldet

seien, hieß es in Sicherheitskreisen. Das geänderte Gesetz hätte es

deshalb auch nicht ermöglicht, den Berlin-Attentäter Anis Amri mit

einer Fußfessel zu überwachen. Die Landespolizeigesetze sehen bisher

noch keine elektronischen Fußfesseln vor.







