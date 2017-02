Spessart Tourismus beauftragt global communication experts mit der Presse- & Öffentlichkeitsarbeit

(firmenpresse) - Frankfurt, 30. Januar 2017 – Die Frankfurter Kommunikationsagentur global communication experts (GCE) übernimmt ab sofort die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit für die Spessart Tourismus und Marketing GmbH.

GCE ist Ansprechpartner für Medien im deutschsprachigen Raum und wird durch gezielte PR-Maßnahmen vor allem Individualreisende mit Fokus auf die Profilthemen Wandern, Mountainbiken, Wohlfühlen und Kultur ansprechen.

Der Spessart, eines der waldreichsten Mittelgebirge Deutschlands, bietet attraktive Freizeit- und Urlaubsmöglichkeiten mit einer vielfältigen und hochwertigen Angebotspalette. Gut markierte Wander- und Rundwanderwege für kurze Spaziergänge oder auch mehrstündige Wanderungen erschließen dem Besucher die ausgedehnte Waldlandschaft, ein Highlight ist der über 90 Kilometer lange Premiumwanderweg Spessartbogen. Das über 560 Kilometer große, gut ausgebaute Mountainbike-Streckennetz verteilt sich auf 12.000 Höhenmeter und sorgt mit 19 verschiedenen Routen über Waldwege und anspruchsvolle Trails für reichlich Fahrspaß bei Mountainbikern. Malerische Altstädte wie Hanau, Gelnhausen, Wächtersbach, Steinau oder Schlüchtern sind lohnenswerte Ziele für Ausflüge mit der ganzen Familie. Persönlichkeiten wie Kaiser Friedrich I. „Barbarossa“ und Physiker und Erfinder Philipp Reis in Gelnhausen sowie die Brüder Grimm in Hanau und Steinau haben hier im Spessart ihre Spuren hinterlassen. Die Thermen in den beiden Spessart-Kurbädern Bad Orb und Bad Soden-Salmünster verzaubern durch ihre besondere Lage und wohltuende Atmosphäre. Ob abwechslungsreiche Solebecken, erfrischende Aromabäder, anregende Liquid Sound-Becken oder weitläufige Saunalandschaften – die Thermen verleihen Entspannung und Ausgeglichenheit von Kopf bis Fuß.

„Wir möchten den Spessart als Marke stärker kommunizieren“, so Bernhard Mosbacher, Geschäftsführer der Spessart Tourismus und Marketing GmbH. „Wir wollen erfolgreiches Marketing und Pressearbeit für die Region betreiben und den Bekanntheitsgrad des Spessarts als Urlaubsziel weiter steigern. Mit global communication experts haben wir uns einen kreativen und in der Kommunikation für Destinationen langjährig erfahrenen Partner an die Seite geholt, auf dessen Kompetenz wir vertrauen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit.“



Agentur-Geschäftsführerin Dorothea Hohn wird zusammen mit ihren Kolleginnen Doris Palito Schneider und Marie-Sarah Baier den Spessart bei der Kommunikation touristischer Themen unterstützen. „Wir freuen uns sehr, dass wir den Spessart für uns gewinnen konnten. Die Destination bietet eine solch große Vielfalt und jede Menge spannender Themen und wir erweitern einmal mehr unser Hessenportfolio, das bereits Kunden wie die Hessen Agentur, den Hessischen Heilbäderverband e.V., das Grandhotel Hessischer Hof und die Primus-Linie in Frankfurt umfasst“, so Dorothea Hohn.



Die Frankfurter Agentur Global Communication Experts GmbH (GCE) hat sich auf Kunden in der Tourismus– und Lifestyle-Industrie spezialisiert und bietet PR-Dienstleistungen, Werbung, Corporate Publishing sowie generell Repräsentanz, Marketing & Sales Services an. Zu den Kunden gehören unter anderem die Tourismus-Organisationen von The Beaches of Fort Myers and Sanibel, Hessen Tourismus, Reiseland Türkei, Lissabon, Teneriffa, Kreuzfahrtunternehmen wie TransOcean Kreuzfahrten und Regen Seven Seas Cruises, aber auch Hotelgruppen wie The Ritz-Carlton, ONYX Hospitality Group und Azimut Hotels, die Unternehmensgruppe Center Parcs Pierre et Vancances und auch das TripAdvisor-Unternehmen.

