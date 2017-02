Arty Pop GUESS Uhren im Trendlook 2017

GUESS Uhren im arty pop Style

(firmenpresse) - Das kalifornische Fashionlabel GUESS sorgt mit neuen Uhren im angesagten Lack-Look mächtig für Aufsehen. Ob rund oder eckig, die außergewöhnlichen Modelle in cherry red, clean white oder deep black ergänzen den modischen Arty-Pop-Style perfekt.

Streifen kreuz und quer, knallige Farben und grafische Muster. Der dynamische Arty-Pop-Style ist ein Must-have für die Sommersaison 2017.

Verziert mit glitzernden Swarovski-Kristallen auf der Lünette bringen die Zeitmesser von GUESS den WOW-Effekt in jedes Outfit.

Die charmante Kante der eckigen Modelle ist mit römischen Indizes auf dem Zifferblatt ein eleganter Hingucker. Die runde Variante überzeugt als edler Klassiker mit weißem Zifferblatt und funkelnden Highlights.

Die extravagante Kollektion von GUESS ist das IT-Piece für mutige Fashionistas und Trendsetter, die das Außergewöhnliche lieben.





Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Über GUESS Inc:

Seit 1981 steht das US-amerikanische Modeunternehmen GUESS mit Sitz in Los Angeles für einen jungen und

sexy Lifestyle. Die coole Fashion für Sie und Ihn ist sowohl casual als auch elegant und transportiert das

kalifornische Lebensgefühl perfekt. Mode und Accessoires von GUESS überzeugen in sportlich-edlem Design

und coolem Signature Look. Das Label umfasst die Marken GUESS, GUESS Kids, Baby GUESS, sowie GUESS by

MARCIANO und führt neben Fashion auch Uhren, Schmuck und Parfum.

