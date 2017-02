"FEIERN SIE MIT REGENT"-KAMPAGNE: REGENT SEVEN SEAS CRUISES® ZELEBRIERT 25. JUBILÄUM

Bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf ausgewählte Routen in 2017

(firmenpresse) - Southampton/ Frankfurt, 1. Februar 2017. Anlässlich ihres 25-jährigen Jubiläums ist die Luxusreederei Regent Seven Seas Cruises® in Feierlaune und offeriert im Rahmen der Aktion „Feiern Sie mit Regent“ bis zu 25 Prozent Ermäßigung auf eine Auswahl ihrer ultraluxuriösen all-inclusive Routen in 2017.

Die Aktion ist auf ausgewählten Kreuzfahrten bei einer Buchung zwischen dem 1. Januar und dem 31. März 2017 verfügbar und lässt die Gäste faszinierende Destinationen im Mittelmeer, der Adria, der Karibik, entlang der mexikanischen Riviera, in Alaska und im Mittleren Osten entdecken.

Diese spektakulären Kreuzfahrten mit einer Dauer zwischen sieben und 24 Übernachtungen sind der ideale Grund für Neukunden als auch für Stammgäste ihre eigenen Meilensteine mit der Erkundung beeindruckender Reiseziele zu zelebrieren. Gäste können die Goldgräbervergangenheit Juneaus in Alaska anlässlich einer Silberhochzeit entdecken, oder eine Geburtstagsfeier mit einer mehr als dreiwöchigen Luxusreise von Bangkok nach Abu Dhabi verlängern und auf dem Weg die schönsten Spots der Arabischen Halbinsel und Südostasiens bestaunen.

„Feiern Sie mit Regent“-Ermäßigungen sind auf ausgewählten Routen in 2017 verfügbar und bilden die luxuriösesten und inklusivsten Erfahrungen auf See mit Flügen, Landausflügen, Premiumgetränken, Spezialitätenrestaurants, Transfers, Trinkgeldern, WLAN und mehr – alles bereits im Preis inkludiert.

„25 erfolgreiche Jahre im Markt luxuriöser all-inclusive Kreuzfahrten – darüber freuen wir uns sehr und sind gespannt auf das, was die nächsten 25 Jahre bringen werden“, sagt Graham Sadler, Managing Director Regent Seven Seas Cruises®. „Diese Aktion bedeutet ein noch besseres Preis-Leistungs-Verhältnis für unsere Gäste, die von unseren großartigen Schiffen mitgenommen werden zu den schönsten Orten der Welt, während es ihnen dank unseres erstklassigen Service an nichts fehlt.“

Detaillierte Informationen über die Aktions-Routen von Regent Seven Seas Cruises® erhalten Interessierte im Internet unter www.RSSC.com/celebrate oder telefonisch bei einem unserer Kreuzfahrtagenten in Deutschland, Österreich und der Schweiz:



•AirTours: 0049 511 567 86 190

•Cruise Group: 0049 861 909 96 040

•ATI World: 0049 6023 917150

•VistaTravel: 0049 40 309 798 40

•Seereisen Center: 0043 (1) 713 04 00

•Papageno: 0043 (1) 58 555 85 0

•RUEFA: 0810 200 400 (aus AUT); 0043 (1) 58800 9450 (Ausland)

•MCCM Master Cruises: 0041 (0) 44 211 30 00

•Kuoni Cruises: 0041 (0) 44 277 52 00

Alternativ hilft auch gerne das Reservierungsteam telefonisch unter 0044 2380 682140 oder per Email unter cruise(at)rssc.eu.



Über Regent Seven Seas Cruises®

Über Regent Seven Seas Cruises®

Regent Seven Seas Cruises® ist die Luxus-Reederei mit dem umfassendsten All-Inclusive-Angebot der Welt und einer vier Schiffe umfassenden Flotte, die weltweit 375 Destinationen ansteuert. Das neueste Mitglied der Flotte, die Seven Seas Explorer, ist am 20. Juli ausgelaufen und wird als das wohl luxuriöseste Schiff auf den sieben Weltmeeren präsentiert. Führend im Bereich der Luxus-Kreuzfahrten, beinhalten die Preise Unterbringung in Suiten, Hin- und Rückflüge, hochgradig persönlichen Service, hervorragende Gastronomie, feine Weine und Spirituosen, Besichtigungstouren in jedem Hafen, alle Trinkgelder, Transfer und unbegrenzte WLAN-Nutzung. Regent Seven Seas Cruises® befindet sich inmitten eines 125 Millionen US-Dollar umfassenden Renovierungsprojekts, das die Eleganz der gesamten Flotte auf den Standard der Seven Seas Explorer heben wird.



