Mobile Werbung mit künstlicher Intelligenz

Der Tech-Trend rund um künstliche Intelligenz und Chatbots wurde erstmals für eine Mobile-Werbekampagne aufgegriffen / In einer Mobile-Kampagne hat die Schweizer Bildungsinstitution AKAD das gesamte Konzept auf Conversational Commerce aufgebaut

(PresseBox) - Conversational Commerce gehört auch im 2017 zu den Haupttrends. Gemeint ist damit die Vermittlung von Informationen in einem automatisierten Dialog. Oder anders formuliert: anstatt auf einer grafischen Benutzeroberfläche Elemente anzuklicken, interagiert der Kunde mit einem ChatBot mit künstlicher Intelligenz (AI)

Dieser Trend wurde nun erstmals für eine Mobile-Werbekampagne aufgegriffen.

In einer Mobile-Marketing-Kampagne hat sich die Schweizer Bildungsinstitution AKAD diese Technologie zu nutzen gemacht und das gesamte Kampagnen-Konzept auf Conversational Commerce aufgebaut. Das Bildungsinstitut will so Personen zu einer Weiterbildung inspirieren und mit einem ChatBot direkt innerhalb der Kampagne für das passende Angebot beraten. Der eigens für die Kampagne entwickelte ChatBot basiert auf Machine Learning Technologie und erkennt die Dialogfragmente des Users. Auf Grund dieser Informationen kann der Bot beispielsweise den User direkt an einen Infoabend anmelden. Sollte der Kunde kein passendes Angebot gefunden haben, fragt der Bot ganz höflich nach einem OptIn für den nächsten Newsletter. Denn seine zweite Aufgabe ist es, Leads zu generieren.

Konzipiert und umgesetzt wurde die Kampagne durch die Zürcher Mobile Marketing Agentur gotomo gmbh. Die Agentur hat für diese Mobile-Kampagne die herkömmliche Landingpage komplett weggelassen und durch einen ChatBot ersetzt. Damit der ChatBot auch genügend Anfragen bekommt, wird der typische Chat-Look konzeptionell bereits in den Werbemitteln berücksichtigt. Mehrere witzig formulierte Sujets erwecken beim Betrachter den Eindruck, als würde er innerhalb der jeweiligen Newsplattform von jemandem angechattet werden.



Gotomo Gmbh mit Sitz in Zürich ist ein spezialisierter Anbieter für Mobile Strategien & Lösungen. Als Mobile Marketing Agentur legt Gotomo den Fokus auf die Konzeption und Umsetzung innovativer digitaler Produkte und Kampagnen.







Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Gotomo Gmbh mit Sitz in Zürich ist ein spezialisierter Anbieter für Mobile Strategien & Lösungen. Als Mobile Marketing Agentur legt Gotomo den Fokus auf die Konzeption und Umsetzung innovativer digitaler Produkte und Kampagnen.





Dies ist eine Pressemitteilung von

gotomo GmbH

Datum: 01.02.2017 - 17:28

Sprache: Deutsch

News-ID 1451197

Anzahl Zeichen: 2315

Kontakt-Informationen:

Firma: gotomo GmbH

Stadt: Zürich





Diese Pressemitteilung wurde bisher 29 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung