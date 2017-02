WAZ: Gefahren drohen auch von innen

- Kommentar von Frank Preuß

zum Wehrhahn-Anschlag

(ots) - Es war eine große, offene Wunde, und gestern ist sie

geschlossen worden. Gestern, als niemand mehr damit rechnen konnte.

Der Anschlag am Düsseldorfer S-Bahnhof Wehrhahn hatte im Juli 2000

Schockwellen im Land ausgelöst, weil sofort fremdenfeindliche Motive

vermutet wurden - die schwerverletzten Opfer waren Ausländer, unter

ihnen sechs Juden. Der damalige Kanzler Gerhard Schröder rief nach

dem Brandanschlag auf eine Düsseldorfer Synagoge wenig später zum

"Aufstand der Anständigen" auf.



Fast 17 Jahre hat es gedauert, bis aus dem Verdacht Gewissheit

wurde. Dank beharrlicher Polizeiarbeit. Respekt vor den Ermittlern,

selbst wenn sie zu guter Letzt vom Glück begünstigt wurden. Die Opfer

werden es ihnen danken. Wer nicht erfährt, wer am eigenen Unglück

Schuld trägt, leidet doppelt.



Rechtsradikale Gewalttaten schärfen in Zeiten des Terrors die

Sinne dafür, dass Gefahren nie nur von außen drohen. Und dass es

nicht einmal geordneter Strukturen im Hintergrund bedarf. Der

Bombenleger von Düsseldorf war nach jetzigen Erkenntnissen ein

Einzelgänger. Und die Stimmung vor 17 Jahren deutlich entspannter als

heute.







