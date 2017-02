Tipps für viele glückliche Valentinstage mit Ihrem Partner

Erinnern Sie sich noch an die berühmten 36 Fragen, die versprachen, dass man mit Ihnen sofort die Liebe findet? Es handelte sich hierbei, um eine Studie des Psychologen Arthur Aron, die daraus bestand, dass zwei Fremde sich abwechselnd 36, zunehmend persönlicher werdende, Fragen stellen, und sich dann, ohne zu sprechen, 4 Minuten in die Augen schauen und ... voila! Die Pfeile von Amor treffen und zwischen beiden entsteht die Liebe.



(firmenpresse) - Wir zweifeln nicht daran, dass dieses Experiment bei einigen Paaren erfolgreich war. Sicherlich hat das Experiment zweifellos dazu beigetragen, sehr intime Verbindungen zwischen den teilnehmenden Personen herzustellen, die im weitesten Sinne mit dem Wort Liebe, in Bezug auf intime Beziehungen und auch enge Freundschaft, in Zusammenhang gebracht werden könnten.



Die große Frage, die sich in diesem Fragebogen aber nicht widerspiegelte, obwohl es sich um eine zweite Phase des Experiments handeln könnte, lautet: Wie kann man diese Liebe zum Dauerhaften Glück machen?



John Gottman, ein US-Psychologe der für seine Studien von Paaren bekannt ist, führte eine Studie durch, die mit 90% Genauigkeit prognostiziert, ob ein Paar geschieden wird oder nicht. Er analysierte ausführlich die Reaktionen von Paaren während Gesprächen miteinander, von ihrer Herzfrequenz und Blutdruck, bis zu ihren Mimik. In seiner Schlussfolgerung fand er, dass einer der Indikatoren, ob ein Paar sich scheiden lässt oder nicht, direkt von der positiven oder negativen Art, des einzelnen in der Konversation abhängig ist. Paare, bei denen es weniger wahrscheinlich war sich zu trennen, waren die, entsprechend der Gottman Skala, mehr Positives als Negatives in ihren Unterhaltungen zeigten. Während diejenigen, die sich in einer Spirale der Negativität während ihrer Unterhaltungen befanden, eher eine Trennung erleiden werden. Nach dieser Schlußfolgerung beschloß Gottman, in Zusammenarbeit mit dem Mathematiker James Murray, die Ursachen, die mit der Spirale der Negativität in Verbindung stehen, noch weiter zu untersuchen. und die Ergebnisse, die sie hieraus erhalten haben, sind sehr interessant: Die Gleichungen waren in der Lage vorauszusehen, ob derjenige positiv oder negative in der Konversation regieren wird. Und es hängt direkt von der Stimmung, sowohl wenn sie allein und wenn sie im Paar sind, wie auch von der Art und Weise der gegenseitigen Beeinflussung ab.



Folglich hat die Mathematik gezeigt, dass diejenigen Paare am ehesten in ihren Beziehungen stabil sind, die nicht in die Spiralen der Negativität fallen. Diejenigen, die nicht die Probleme ignorieren und diese nicht sammeln bis zu einer späteren Explosion, sondern die die sie im Dialog, im Moment der Entstehung und hierdurch vermeiden, dass sie zu einem großen Problem werden. Frei zu sein von Problemen verändern die Stimmung positiv für einen Dialog.





Nachdem wir nunmehr zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, dass der Schlüssel für eine positive und dauerhafte Beziehung in positiven Dialogen liegt, möchten wir Ihnen nachfolgend einige Tipps und Ideen für Ihren Valentinstag unterbreiten, damit Sie Ihre Beziehung feiern können:



Ein romantisches Abendessen, aber ohne Komplikationen:

Es gibt keinen besseren Ort als die intime Umgebung Ihres Zuhauses, um diesen Tag gemeinsam zu feiern. Das ideale wäre, eine romantische Kulisse vorzubereiten, mit einer exquisiten Speisekarte, eine Tischdecke, die für den Anlass geeignet ist, doch ....dies alles vorzubereiten, trägt nicht wirklich zur gewünschten Stimmung bei und Sie kommen ohne verbleibende Energie zu Ihrem Abendessen. Warum also nicht einen Catering-Service(1) oder einen persönlichen Koch(2) engagieren, die alles vorbereiten und hierdurch eine Dinner-Geschichte erhalten? So können Sie sich aufeinander konzentrieren und das Abendessen genießen.



Ein Paar-Fotoshooting (3):

Alec Soth, ist ein berühmter amerikanischer Fotograf, der fast ein ganzes Jahrzehnt mit Fotografie von Paaren verbracht hat, bekam während eines fotografischen Projektes, ein altes Foto von einem älteren Ehepaar überreicht, dass aus deren jungen Jahren stammt und er sagte zu dem Paar, dass er nicht wisse, ob “das Foto von einem jungen Paar, dass sich gerade verliebte schöner wäre oder der Gedanke, dass diese Menschen das Foto für Jahrzehnte aufbewahrt haben." Wäre es nicht schön, eine solche Erinnerung zu haben, wie das ältere Ehepaar?

Es gibt eine Plattform, auf der Sie die ersten beiden Tipps mit großer Leichtigkeit realisieren können: StarOfService



Tickets für das Konzert Ihrer Lieblingsgruppe:

Die Musik hilft der Stimmung, dass ist eine unbestrittene Tatsache. Die Musik weckt starke Gefühle und es gibt nichts schöneres als diese mit der Person zu teilen, die Ihnen am meisten bedeutet. Weil bedeutende Momente, die man nicht teilt, sind nicht dasselbe, oder?

Sie finden Konzerttickets auf Plattformen wie: Ticketmaster oder Eventim.



Ein Wochenend-Roadtrip:

Diese Art der Reise mit dem Auto, ermöglicht das Zusammenspiel und das Gespräch zwischen Partnern, in einer viel intimmeren Weise als in einer Reise mit dem Zug oder Flugzeug. Bereiten Sie Ihre Playliste vor und genießen Sie die Umgebung für ein Wochenende!

Einige Plattformen, die Ihnen helfen können, Ihre Reise zu planen, sind: Tipscout oder Reiseplanung.



Das mythische "Tell it with flowers":

Es beweisen mehrere Studien, dass die Blumen, ihre Farben und Aromen direkt unsere Stimmung beeinflussen. In der Tat, zeigt eine Studie der “New-Jersey-State-University”, dass das erhalten von Blumen eine unmittelbare Freude auslöst, wie kein anderes Geschenk. Also, warum bestellen Sie nicht ein schönes Bouquet, um es Ihren Partner im Zusammenspiel mit Ihrem speziellen Abendessen zu geben.

Wenn Sie keine Zeit haben in ein Blumengeschäft zu gehen, dann bestellen Sie es einfach und schnell bei Fleurop und lassen Sie sich diese zum gewünschten Zeitraum liefern.



