Südwest Presse: Kommentar: Berlins Kampf gegen den Terror

(ots) - Die fieberhafte Fahndung nach Gefährdern und

Schleusern im Umfeld terroristischer Bedrohung passt ins aktuelle

Lagebild. Der Druck auf Polizei und Ermittler ist im Schatten des

Attentats vom Berliner Weihnachtsmarkt noch einmal gewachsen, ebenso

die Erwartungen an die verantwortliche Politik in Bund und Ländern.

Fast wöchentlich bringt die Bundesregierung eine weitere

Anti-Terror-Maßnahme auf den Weg, nun die elektronische Fußfessel,

mit der Extremisten an die kurze Leine genommen werden sollen. Doch

Experten warnen davor, in dieser Überwachungstechnik ein Patentrezept

zur Verhinderung von Anschlägen oder anderen Straftaten zu sehen.

Außerdem: Wenn die Sicherheitsbehörden von etwa 550 Gefährdern allein

im islamistischen Milieu auch nur einen ansehnlichen Teil

elektronisch an die Kette legen wollen, erforderte das bei einer

24-Stunden-Kontrolle enorm viel Aufwand. Ob sich alle, die jetzt über

die Entscheidung der Bundesregierung jubeln, darüber klar sind? Die

Hauptlast dieser Präventivmaßnahme müssten nämlich die Länder tragen,

die finanziellen wie die personellen.







