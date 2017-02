Mitteldeutsche Zeitung: zu Roaming

(ots) - Der Markt hatte sich längst verändert, während das

lukrative Gebührenmodell fortlebte. Das, was nunmehr am 15. Juni

beginnen wird, ist letztlich ein weiterer Schritt zum Zusammenwachsen

der europäischen Wirtschaft, die, in welchem Land sie auch immer

tätig ist, wie im Inland rechnen und handeln soll. Insofern ist der

Wegfall der Auslandszuschläge zwar ein Fortschritt, aber noch nicht

das Ziel.







Pressekontakt:

Mitteldeutsche Zeitung

Hartmut Augustin

Telefon: 0345 565 4200



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mitteldeutsche Zeitung

Keywords (optional):Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.02.2017 - 19:18

Sprache: Deutsch

News-ID 1451206

Anzahl Zeichen: 663

Kontakt-Informationen:

Firma: Mitteldeutsche Zeitung

Stadt: Halle





Diese Pressemitteilung wurde bisher 73 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung