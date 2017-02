Große Nachfrage: Yogalehrer-Ausbildung "FOUNDATIONS of YOGA" jetzt auch in Regensburg und am Bodensee

(firmenpresse) - München, 01.02.2017 - Die Yoga Academy München (YAM), das Ausbildungsinstitut für Yogalehrer, eröffnet 2017 neue Standorte. In München ist das Institut von Inhaberin Sheyda Schreiber bereits seit Jahren etabliert, seit 2015 bietet sie ihre Yogalehrer-Ausbildung auch in Prien am Chiemsee an. Da das Interesse und der Bedarf an einer wirklich fundierten Yoga-Ausbildung stetig zunimmt, bietet sie ab 2017 auch in Regensburg und am Bodensee FOUNDATIONS of YOGA an.

Für viele Menschen bedeutet die Ausbildung zum Yogalehrer oder zur Yogalehrerin eine berufliche Neuorientierung, entweder als bereichernde Alternative oder als Ergänzung zu ihrer bisherigen Tätigkeit. Es lohnt sich, von Anfang an auf eine fundierte Ausbildung zu setzen. Bei "FOUNDATIONS of YOGA", der Yoga-Ausbildung der Yoga Academy München, lernen die Schüler in kleinen Gruppen von rund 15 Teilnehmern. Die Yoga-Ausbildung der YAM ist in zwei unabhängige Teile, Modul 1 und Modul 2, aufgeteilt. Sie entspricht den Standards der Yoga Alliance und des Berufsverbandes BDY, Modul 1 ist Yoga Alliance zertifiziert. Nach Erhalt des Zertifikates können die Teilnehmer bereits nach dem ersten Jahr (Modul 1) eine offizielle Yoga Alliance-Registrierung beantragen (RYT 200), mit der sie weltweit arbeiten können. Viele Absolventen der "FOUNDATIONS of YOGA" unterrichten inzwischen ihre eigenen Schüler.

Aber auch für alle, die noch gar nicht wissen, ob sie überhaupt einmal selber Yoga unterrichten möchten, empfiehlt sich eine fundierte und damit vertiefende Yoga-Ausbildung. Man muss nicht unterrichten wollen, um viel Freude, Unterstützung und Weiterentwicklung in einer Yogaausbildung zu erfahren.

FOUNDATIONS of YOGA ist eine fundierte Yogaausbildung, die sich zum Ziel setzt, die Lehren, Traditionen, Bereiche und Inhalte des Yoga mit Herz und Struktur frei von Zwang und Dogma zu vermitteln.

Sheyda Schreiber selbst verfügt über eine umfassende eigene Ausbildung und Erfahrung, und sie lernt immer noch dazu: "Es ist mir wichtig, dass ich mich weiterbilde, denn Yoga ist für mich keine starre Sache, sondern eine lebendige Herzangelegenheit, die ich immer wieder gern, weiter und neu erfahre und ausbaue. Yoga ist ganzheitlich und umfasst deutlich mehr als Körperübungen und Meditation. Oder wie bereits Konfuzius sagte: 'I hear and forget. I see and remember. I do and understand.'" Seit sieben Jahren bildet Schreiber selber aus, zunächst in Köln. Seit 2012 in München und seit 2015 am Chiemsee. Dass nun Regensburg und der Bodensee als neue Standorte hinzukommen, war ursprünglich nicht "geplant", sondern hat sich so ergeben wie das Leben selbst. "Wir haben ein hervorragendes Team aus Fachleuten, die wir zum Teil selbst ausgebildet haben, und können somit wunderbar an mehreren Standorten professionell unterrichten."

Die Yoga Ausbildung der neuen Gruppen in Regensburg und am Bodensee beginnt im Mai. Anmeldungen können ab sofort angenommen werden.

Sheyda Schreiber absolvierte eine mehrjährige Ausbildung im klassischen Hatha Yoga in Köln sowie eine zusätzliche Kundalini Ausbildung zum KRI zertifizierten Kundalini Yoga Teacher in London und Schweden. In 2014 besuchte sie eine Weiterbildung in Yin Yoga bei Sally Miller (USA). Insgesamt beruht Sheyda Schreibers Yoga-Erfahrung inzwischen auf fast 900 Stunden eigener fachlicher Ausbildung.



FOUNDATIONS of YOGA ist eine Yogaausbildung, die sich zum Ziel setzt, die Lehren und verschiedenen Traditionen des Yoga anwendbar für und auf die heutige Zeit fundiert zu vermitteln. Die Ausbildung dauert ein Jahr pro Modul (200/400/500 Unterrichtseinheiten) und wird nach jedem Modul mit einer Prüfung in Theorie und Praxis an separaten Prüfungstagen abgeschlossen. Während der gesamten Ausbildung setzt Sheyda Schreiber auf eine individuelle und persönliche Betreuung ihrer Ausbildungsteilnehmer.

