reventix unter den führenden SIP-Trunking-Anbietern der c't

Im zweiten c't Heft 2017 beschäftigt sich die Redaktion mit 'Business-Telefonieüber IP' und nimmt die reventix GmbH in Ihre Anbieterauswahl für die Marktübersicht auf.

(firmenpresse) - Die c't - Magazin für Computertechnik ist eine anerkannte und einflussreiche Computerzeitschrift des Heise Medien Verlags. Unter dem Gesichtspunkt Business-Telefonie und 'SIP-Trunking ersetzt ISDN-Anlagenanschlüsse' informiert die c't über den bevorstehenden Wechsel und stellt einige Anbieter vor.

Verglichen wurden die elf SIP-Trunking-Anbieter auf Angebot, Leistungen, Kosten und Grundpreise.

Das Angebot der reventix beinhaltet einen SIP-Trunk mit unbegrenzter Anzahl an Sprachkanälen, maximal 10.000 Nebenstellen, der Möglichkeit von Servicerufnummern und der Rufnummernübernahme und das zu kostengünstigen Grundpreisen.

Somit steht die reventix GmbH auf einer Stufe mit großen Namen, wie die Deutschen Telefon, Telekom und Vodafone.





Seit 2005 ist die reventix GmbH mit der ersten virtuellen Telefonanlage "Made in Germany", Vorreiter und Experte für VoIP-Technologien. Die Anforderungen, der Kunden und Partner sind in die Entwicklung und die heutigen Produkte eingeflossen. Seit dem Jahr 2007 gewinnt die reventix immer wieder Preise für ihre virtuelle Telefonanlage, wie den Innovationspreis IT der Initiative Mittelstand.



Die Vision von reventix ist es, die besten Entwicklungen in deutsche Unternehmen zu bringen und jeden an effektiven und einfachen Kommunikationslösungen teilhaben zu lassen.



reventix ist ein Team hoch engagierter und spezialisierter Mitarbeiter. Die Entwicklungsabteilung, das Marketing, der Support und die Kundenberatung arbeiten Hand in Hand.



reventix bringt Leidenschaft und Top Service in die Telekommunikationsdienstleistung, um die Erwartungen der Kunden zu übertreffen. Somit profitieren diese von über 11 Jahren Erfahrung und der Leidenschaft des Unternehmens für einfache und clevere Telefonlösungen.



