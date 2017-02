Mara Kayser startet mit der Single SAG IHM, DASS ES MIR GUT GEHT ins neue Jahr

(firmenpresse) - Die 5. Single aus dem Album ALLES ATMET LIEBE ist erschienen.



Mit dem Song „Sag ihm, dass es mit gut geht" will Mara Kayser ins neue Jahr starten. Gerade ihre Balladen haben tausend Facetten und doch alle einen markanten Zauber, an denen man sie gleich erkennt. Und so möchte sie grade in der „närrischen" Zeit vielleicht für alle die Hörer dieses Lied zeigen, die auch mal Lust auf Romantik und Freude am Zuhören haben.

»Sag ihm«, der melancholische Gruß einer Frau an den Ex, von dem sie sich befreien will. Zwar suggerieren Kopf und Verstand Stärke und neuen Lebensmut, doch im Herzen tut es natürlich immer noch weh. Das Lied besticht mit einem starken Refrain.



Quelle: makaY Records



Der Titel „Sag ihm, dass es mir gut geht“ aus dem aktuellen Album „Alles atmet Liebe“ kann u. a. bei Amazon heruntergeladen werden. https://www.amazon.de/dp/B01M3YS93G/ref=dm_ws_tlw_trk4







Weitere Infos zur Pressemeldung:

http://www.mara-kayser.de



Dies ist eine Pressemitteilung von

Mara Kayser Fanclub

Unternehmensinformation / Kurzprofil:

Datum: 01.02.2017 - 20:13

Sprache: Deutsch

News-ID 1451211

Anzahl Zeichen: 938

Kontakt-Informationen:

Firma: Mara Kayser Fanclub

Ansprechpartner: Catarina Althoff

Stadt: Hamm

Telefon: 02385 - 771949



Meldungsart: Produktinformation

Versandart: Veröffentlichung



Diese Pressemitteilung wurde bisher 46 mal aufgerufen.



Verlinkung-Tipps:



Direkter Link zu dieser Pressemeldung:





Twittern



Über einen Link auf Ihrer News-, Presse- oder Partner-Seite würden wir uns sehr freuen.

Kommentare zur Pressemitteilung