Isolicht macht sein Angebot transparenter

Leuchten mit tauschbaren Leuchtmitteln künftig noch leichter im Sortiment zu finden



Anlässlich der Ausstrahlung des ZDF-Magazins WISO vom 30. Januar 2017 teilt Isolicht mit, dass ab sofort Verbraucher über eine einfache Filterfunktion im Onlineshop des Unternehmens Leuchten nach den Eigenschaften „Leuchtmittel tauschbar“ und „Leuchtmittel fix verbaut!“ selektieren können.

(firmenpresse) - Leuchten mit austauschbaren Leuchtmitteln sind beliebt



Wie die Pressesprecherin Frau Gladel vom Onlineshop www.Isolicht.com mitteilt, ist dem Unternehmen Umweltschutz wichtig. Allerdings ist es nicht möglich ganz auf fest eingebaut LEDs zu verzichten. LEDs ermöglichen den Bau von besonders filigranen Leuchten und extrem flachen Einbaustrahlern. Besonders bei Strahlern für den Einbau in Wände gibt es daher viele Leuchten mit fest eingebauten Leuchtmitteln.



Bei Leuchten im herkömmlichen Design sind dagegen austauschbare Leuchtmittel kein Problem. Viele der Lampen, die Isolicht anbietet sind mit E27, E17, GU10, GU5,3 oder GU4 Fassungen versehen und können mit entsprechenden Leuchtmitten bestückt werden.



Das Problem nimmt Isolicht ernst



Schon immer war in Artikelbeschreibung deutlich zu erkennen, ob die Leuchte mit fest eingebauten LEDs bestückt ist. In vielen Kategorien ist auch die Suche nach bestimmten Fassungen möglich.

Zusätzlich hat der Kunde das Recht, Ware zurückzusenden, die ihm nicht zusagt.



Aber wir sehen, dass es für Kunden durchaus zu umständlich sein kann, im Sortiment die Leuchten auszusortieren, die mit fest eingebauten Leuchtmitteln versehen sind, meint die Pressesprecherin. Über die neue Suchfunktion lassen sich Leuchten mit austauschbaren Leuchtmitteln einfach finden.



Hersteller sind der Umwelt verpflichtet



Die LED-Technik ist umweltfreundlich, weil in den Leuchtmitteln kein Quecksilber enthalten ist und die die Dioden für helles Licht bei geringen Stromverbrauch sorgen. Dieser Vorteil darf nicht dazu führen, dass künftig ganze Leuchten statt nur Leuchtmittel entsorgt werden.





01.02.2017

