Mitteldeutsche Zeitung: Sachsen-Anhalt/Politik

Polizeipräsident Schomaker darf nicht in sein Amt zurückkehren

(ots) - Der frühere Magdeburger Polizeipräsident Andreas

Schomaker darf trotz eines juristischen Erfolgs nicht auf seinen

Posten als Chef der Polizeidirektion Sachsen-Anhalt Nord

zurückkehren. Das sagte ein Sprecher von Innenminister Holger

Stahlknecht (CDU) der in Halle erscheinenden Mitteldeutschen Zeitung

(Donnerstagausgabe). Polizisten hatten Schomaker im vergangenen Jahr

anonym angezeigt, die Rede war von unerlaubt genutzten Dienstwagen,

ausschweifenden Partys und unangemessenen Beziehungen zu

Untergebenen. Von all den Vorwürfen ist nichts übrig. Die

Staatsanwaltschaft hat ihre Ermittlungen mangels Tatverdacht

eingestellt.



Als Polizeipräsident komme der Spitzenbeamte dennoch nicht mehr in

Frage, sagte Ministeriumssprecher Christian Fischer der Zeitung.

"Defizite im Führungsverhalten von Herrn Schomaker schließen eine

Rückkehr in das Amt des Polizeipräsidenten aus." Details nannte er

nicht. Stattdessen soll Schomaker nun "amtsangemessen" im

Innenministerium verwendet werden. Derzeit ist er krankgeschrieben.







