Stuttgarter Zeitung: zu den Klagenüber Deutschlands Außenhandelsüberschüssen

(ots) - Was die Berater des US-Präsidenten Donald Trump

an Beschwerden gegen Deutschland vorbringen, erinnert an

Verschwörungstheorien. Abwegig ist die Vorhaltung, die

Bundesregierung dränge die Europäische Zentralbank zur

Niedrigzinspolitik, um den Euro zu schwächen und die Exportchancen zu

erhöhen. Gleichwohl sind die Klagen anderer Länder verständlich: Auf

Dauer geht es nicht gut, wenn Deutschland Jahr für Jahr neue

Spitzenwerte bei den Außenhandelsüberschüssen verzeichnet, die

Partner aber in die Röhre schauen. Angesichts der Etatüberschüsse

gibt es Spielräume, die Bürger zu entlasten und mehr zu investieren.

Das führt zu Wachstum.







