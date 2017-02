Lausitzer Rundschau: Zwischen Belastung und Bereicherung



Zur demografischen Entwicklung

(ots) - Dass die Bevölkerungszahl noch relativ lange

stabil bleiben könnte, anstatt mehr oder minder stark zu schrumpfen,

ist zunächst einmal eine positive Nachricht. Offenbar beginnen die

politischen Bemühungen von Schwarz-Rot für eine bessere Vereinbarkeit

von Familie und Beruf zu fruchten. Mehr Kitas und Ganztagsschulen

könnten dazu beigetragen haben, den Tiefpunkt bei den niedrigen

Geburtenzahlen zu überwinden. Auch bei der Migration hat die

Bundesregierung die Zeichen der Zeit erkannt. Kann die Zuwanderung

doch maßgeblich dazu beitragen, die Folgen einer alternden

Gesellschaft abzumildern. Das hängt allerdings davon ab, wie sich das

Verhältnis des arbeitenden gegenüber dem nicht arbeitenden Teil, also

der älteren Generation entwickelt. Flüchtlinge so weit wie möglich in

versicherungspflichtige Jobs zu bringen, ist eine Herkulesaufgabe.

Denn die meisten bringen nur unzureichende Voraussetzungen mit. Nur

wenn diese Aufgabe gelingt, wird Migration zur ökonomischen

Bereicherung. Anderenfalls ist sie eine Belastung.







