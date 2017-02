Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zu Videoüberwachung: Schlagendes Argument von Stefan Stark

(ots) - Her mit den Kameras - aber bitte mit

Augenmaß.Der brutale Berliner U-Bahn-Treter sitzt hinter Gittern, die

sieben Jugendlichen, die einen Obdachlosen anzünden wollten, wurden

schnell gefasst. Diese Fahndungserfolge gelangen der Polizei nur,

weil sie auf Bilder aus Überwachungskameras zugreifen konnte. Ohne

die Videos wären die Täter in beiden Fällen längst über alle Berge.

Die Ermittlung der Gewalttäter liefert ein schlagendes Argument für

die Videoüberwachung öffentlicher Räume. Außerdem steigt das

Sicherheitsgefühl der Bevölkerung. Das Beispiel Großbritannien aber,

wo jeder Winkel mit Kameras zugepflastert ist, demonstriert den

sicherheitspolitischen Overkill. Zumindest in der Theorie läuft das

auf die totale Überwachung der Bürger hinaus, sobald sie ihre Wohnung

verlassen. Im Gegenzug fallen die Fahndungserfolge gemessen am

Aufwand dürftig aus. Die schiere Datenmenge dort überfordert die

Ermittler. Kameras schrecken Schwerkriminelle oder notorische

Gewalttäter genauso wenig ab wie betrunkene Fußball-Hooligans, sagen

die Statistiken. Noch weniger werden sich Terroristen beeindrucken

lassen. Dennoch: Wenn die Polizei einigen Straftätern dank

Videobildern das Handwerk legen kann, die man sonst nie erwischen

würde, sollten die Systeme an Gefahren-Hotspots installiert werden.

Dort, wo keine Kriminalität zu befürchten ist, kann man sich den

Aufwand jedoch getrost sparen.







Datum: 01.02.2017 - 21:54

