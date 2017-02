Mittelbayerische Zeitung: Kommentar zur Salmonellen-Affäre: Fragwürdig von Christine Schröpf

(ots) - Krisenmanagement fragwürdig, Aufklärungsarbeit

mehr als mangelhaft. In der Bayern-Ei-Affäre macht Umweltministerin

Ulrike Scharf nun seit über zwei Jahren eine denkbar schlechte Figur.

Die Frage der Grünen-Abgeordneten Rosi Steinberger ist berechtigt:

Warum haben die bayerischen Verbraucher erst im Januar via Anklage

der Regensburger Staatsanwaltschaft erfahren, dass wohl auch mehrere

Dutzend Menschen in Bayern zu den Salmonellenerkrankten zählten?

Scharf wusste, dass die Justiz gegen den früheren

Bayern-Ei-Geschäftsführer ermittelt und früher oder später

unangenehme Ergebnisse präsentiert. Trotzdem hat es sie nun

unverständlicherweise kalt erwischt. Kommt es zum Prozess, könnte

Scharf das ein weiteres Mal passieren.







